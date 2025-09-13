Davis Cup: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 2-0 τον Σέιμποθ Γουάιλντ και ισοφάρισε σε 1-1 για την Ελλάδα κόντρα στη Βραζιλία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ για το δεύτερο αγώνα του ζευγαριού Ελλάδα – Βραζιλία για το Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο στην αναμέτρηση και καθάρισε με 6-2, 6-1 τον Σέιμποθ Γουάιλντ. Η αναμέτρηση διήρκησε μόλις 70 λεπτά, καθώς ο Έλληνα αθλητής ήταν καταιγιστικός και χάρισε την πρώτη νίκη στη χώρας μας, κόντρα στη Βραζιλία, ισοφαρίζοντας παράλληλα τη σειρά στο Davis Cup.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Σακελλαρίδης έδωσε “μάχη” κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα, αλλά δεν κατάφερε να πάρει έστω ένα σετ από τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο, γνωρίζοντας την ήττα για την Ελλάδα.

Το σκορ είναι έτσι πλέον, στο 1-1 και θα ακολουθήσουν τρεις νέες αναμετρήσεις, οι οποίες και θα κρίνουν ποια εθνική ομάδα θα προκριθεί στην επόμενη φάση του Davis Cup.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (14/9)

Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς – Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο Στέφανος

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα

Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ