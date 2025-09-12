Davis Cup: Το πρόγραμμα του Ελλάδα – Βραζιλία στο ΟΑΚΑ

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ.

Η σειρά των αγώνων Ελλάδα – Βραζιλία για το Davis Cup θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14/9 στο ανακαινισμένο κεντρικό court του ΟΑΚΑ.

Το Σάββατο (13/9) στις 18:00 ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αγωνιστεί κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα, ενώ στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συγκρουστεί με τον Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ.

Την Κυριακή (14/9) το πρόγραμμα ξεκινάει με διπλό (στις 17:00) ανάμεσα στα αδέρφια Τσιτσιπά και τους Ραφαέλ Μάτος / Μαρσέλο Μέλο, ενώ το τέταρτο παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.

Στην περίπτωση που οι δύο ομάδες φτάσουν έως την τελευταία και πέμπτη αναμέτρηση, οι Στέφανος Σακελλαρίδης και Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία.

To πρόγραμμα του Davis Cup

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Στέφανος Σακελλαρίδης – Ζοάο Φονσέκα

Στέφανος Τσιτσιπάς – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς – Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο

Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα

Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ