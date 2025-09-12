Αθλητικά

Davis Cup: Το πρόγραμμα του Ελλάδα – Βραζιλία στο ΟΑΚΑ

Η αυλαία ανοίγει με την αναμέτρηση Σακελλαρίδης - Φονσέκα
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς / AP Photo / Frank Franklin II

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των αγώνων μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ.

Η σειρά των αγώνων Ελλάδα – Βραζιλία για το Davis Cup θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14/9 στο ανακαινισμένο κεντρικό court του ΟΑΚΑ.

Το Σάββατο (13/9) στις 18:00 ο Στέφανος Σακελλαρίδης θα αγωνιστεί κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα, ενώ στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συγκρουστεί με τον Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ.

Την Κυριακή (14/9) το πρόγραμμα ξεκινάει με διπλό (στις 17:00) ανάμεσα στα αδέρφια Τσιτσιπά και τους Ραφαέλ Μάτος / Μαρσέλο Μέλο, ενώ το τέταρτο παιχνίδι θα είναι ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Ζοάο Φονσέκα.

Στην περίπτωση που οι δύο ομάδες φτάσουν έως την τελευταία και πέμπτη αναμέτρηση, οι Στέφανος Σακελλαρίδης και Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ θα κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία.

To πρόγραμμα του Davis Cup

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Στέφανος Σακελλαρίδης – Ζοάο Φονσέκα
Στέφανος Τσιτσιπάς – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Π. Τσιτσιπάς / Σ. Τσιτσιπάς – Ρ. Μάτος / Μ. Μέλο
Στέφανος Τσιτσιπάς – Ζοάο Φονσέκα
Στέφανος Σακελλαρίδης – Τιάγκο Σέιμπουθ Γουάιλντ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo