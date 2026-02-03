«Δεν ήμουν μεθυσμένος, ακολούθησα το GPS» λέει ο μπασκετμπολίστας που συνελήφθη να οδηγεί στις γραμμές του τρένου, στην Ιερά Οδό

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (31.02.2026), για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό, όταν ο 29χρονος μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε για περίπου 300 μέτρα.

Στη συνέχεια, ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ ακινητοποίησε το όχημα, διακόπτοντας τη λειτουργία του δικτύου. Λόγω του περιστατικού, υπήρξαν καθυστερήσεις στον Προαστιακό που ξεπέρασαν την μία ώρα. Από το αλκοτέστ που έκανε ο παίκτης της Χαλκίδας -αφού στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις- αποδείχθηκε πως είχε καταναλώσει περισσότερη, από την επιτρεπτή, ποσότητα αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό αλκοόλης στον αθλητή της Α2 κατά την 1η μέτρηση ήταν 0,51mg/l και κατά τη δεύτερη 0,56 mg/l. Ο 28χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Μάλιστα δεν διέθετε καν τα έγγραφα που απαιτούνται για την παραμονή του στη χώρα.

Ο Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ μίλησε για την περιπέτεια του και τις δύο ημέρες που πέρασε στα κρατητήρια.

«Δεν ήμουν μεθυσμένος», λέει Μπράιαντ

Σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ο 28χρονος αναφέρθηκε στο πώς κατέληξε να βρίσκεται πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, αλλά και τη δική του εκδοχή για την αντιμετώπισή του από τις αστυνομικές Αρχές.

“Ακολούθησα το GPS. Είχα έρθει με την οικογένεια και φίλους μου στην πόλη και απλώς οδηγούσα για να επιστρέψω σπίτι εκείνο το Σάββατο το πρωί. Στην περιοχή που βρισκόμουν υπήρχε μια δεξιά στροφή, αλλά δεν φαινόταν σωστά στο GPS ότι εκεί ήταν σιδηροδρομικές γραμμές γιατί ο πλαϊνός δρόμος ήταν ένας μικρός δρόμος. Δεν υπήρχε σήμανση”, είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που του έγινε για το εάν κατάλαβε ότι οδηγούσε πάνω στις ράγες απάντησε: “Κατάλαβα τι συνέβαινε, αλλά δεν ήταν εσκεμμένο. Ήταν λάθος. Δεν με έπιασαν να οδηγώ με παράνομο επίπεδο αλκοόλ. Δεν ήμουν μεθυσμένος, ήμουν απολύτως συνειδητοποιημένος για την κατάσταση. Γι αυτό και όταν έστριψα δεξιά σταμάτησε αμέσως και προσπάθησα να βγάλω το αμάξι από τις ράγες. Όταν είδα ότι δεν γινόταν, κάλεσα αμέσως την αστυνομία, Η κατάσταση κλιμακώθηκε. Μου είπαν ότι η περιοχή είναι μεταναστευτική και υπονόησαν μέχρι και ότι είχαν πρόθεση τρομοκρατίας και ότι οδηγούσα πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές εσκεμμένα . Κάτι που δεν ισχύει. Στην Αμερική, αν κολλήσεις σε ράγες για οποιαδήποτε λόγο καλείς την αστυνομία για βοήθεια. Εδώ το παρουσίασαν όταν κάλεσα την αστυνομία σαν να άφησα το αυτοκίνητο και να έφυγα”.

Για το πώς ήταν οι δύο ημέρες που έμεινε στο κρατητήριο σημείωσε: “Ήταν από τις πιο δύσκολες ημέρες. Ένιωθα πως κάνοντας το σωστό, τιμωρήθηκα και τα ΜΜΕ με σταύρωσαν και κατέστρεψαν την αξιοπιστία μου και όλα όσα είχα καταφέρει να χτίσω”.