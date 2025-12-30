Διάλογος Ηλιόπουλου – Γκεοργκίεφ: «Αναζητούμε νέους θρύλους – Να γίνω το κάστρο της άμυνας της ΑΕΚ»

Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι κι επίσημα παίκτης της ΑΕΚ, με τον ιδιοκτήτη της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ, Μάριο Ηλιόπουλο να τον υποδέχεται στην ομάδα μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου.

Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρτιν Γκεοργκίεφ είχαν έτσι και έναν πρώτο διάλογο στα γραφεία της ΑΕΚ, με την κάμερα του AEK TV να καταγράφει τη στιγμή και όσα ειπώθηκαν ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο διάλογος Ηλιόπουλου – Γκεοργκίεφ

Ηλιόπουλος: «Καλωσήρθες στην Ελλάδα, σε χρειαζόμαστε εδώ, να γίνεις το κάστρο μας για πολλά χρόνια. Είσαι μόλις 20 χρονών, οπότε μέχρι τα 30-32 έχεις ακόμα 10 με 12 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνεις θρύλος για την ομάδα μας γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια. Αυτή είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Αυτό το κλαμπ υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές που καταθέτουν πάθος και αφοσίωση και αναζητούμε τους νέους θρύλους της ΑΕΚ. Μάρτιν θέλουμε να γίνεις το κάστρο μας στην άμυνα. Είσαι πολύ νέος, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις σεβασμό, το βλέπω στα μάτια σου και σου ευχόμαστε να έχεις την καλύτερη καριέρα στην ομάδα μας. Θέλεις να πεις δυο λόγια;».

Γκεοργκίεφ: «Πρώτα από όλα είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Όλα είναι καταπληκτικά. Έχω δει τις εγκαταστάσεις, έχω δει το γήπεδο και είναι όλα καταπληκτικά. Ετοιμάζομαι λοιπόν να ξεκινήσω τη δουλειά και ελπίζω να γίνω το κάστρο της άμυνας της ΑΕΚ, όπως είπατε. Να κερδίσουμε τρόπαια, να πετύχουμε τους στόχους μας και να γίνω όπως είπατε και εσείς ένας μεγάλος παίκτης για την ομάδα».

Ηλιόπουλος: «Ίσως ήδη γνωρίζεις ότι το γήπεδό μας, ο χώρος που θα παίξεις ποδόσφαιρο, ονομάζεται Αγία Σοφία και είναι το κάστρο μας. Θέλουμε να γίνεις εσύ το κάστρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τους πολύ σημαντικούς παίκτες που έχουμε στην άμυνα, θέλουμε να γίνεις ένας σημαντικός παίκτης, ένας σημαντικός μονομάχος για τις νίκες μας».