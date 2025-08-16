Αθλητικά

Διαψεύδεται από την Σάμσουνσπορ ότι θα αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ

Δεν φαίνεται να έχουν βάση τα σενάρια από μερίδα του τουρκικού Τύπου
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στα πλέι οφ του Europa League και κάποια τουρκικά ΜΜΕ προσπαθούν να πολώσουν το “κλίμα”, ζητώντας της να αγωνιστεί με φανέλα αφιερωμένη στον Κεμάλ στο ΟΑΚΑ.

Η Σάμσουνσπορ δεν φαίνεται όμως να έχει καμία διάθεση για μία τέτοιου είδους κόντρα και σύμφωνα με όσα προκύπτουν και από τον Παναθηναϊκό, η συγκεκριμένη φανέλα δεν θα φορεθεί σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με τους “πράσινους”, με την τουρκική ομάδα να είναι απόλυτα συνεργάσιμη προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρόκειται άλλωστε για την τρίτη εμφάνιση της ομάδας της Σαμψούντας, η οποία και είναι αφιερωμένη στον Μουσταφά Κεμάλ και έτσι η τουρκική ομάδα θα φορέσει τη λευκή και την ερυθρόλευκη φανέλα και όχι την εν λόγω, μπλε φανέλα.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ στις 21 και 28 Αυγούστου.

