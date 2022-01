“Μεγάλες” εμφανίσεις κατέγραψαν οι Τζόελ Εμπίντ, Λούκα Ντόντσιτς και Κάιρι Ίρβινγκ στις νίκες των Σίξερς (123-110 τους Ορλάντο Μάτζικ), των Μάβερικς (102-98 στην έδρα των Ράπτορς) και των Νετς (119-118 στην έδρα των Γουίζαρντς) αντίστοιχα.

Ο Τζόελ Εμπίντ έκανε ένα συγκλονιστικό ματς και οδήγησε τους Σίξερς στη νίκη 123-110 επί των Ορλάντο Μάτζικ. Ο ηγέτης της ομάδας από την Φιλαντέλφια σημείωσε double double με 50 πόντους και δώδεκα ριμπάουντ, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ πόντων του σε ματς.

50 PTS | 12 REB | 3 BLK all in 27 minutes. RT to vote @JoelEmbiid for #NBAAllStar . 🌟 🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/MnjPPGkH90

Ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε double-double στην εντός έδρας νίκη (102-98) των Ντάλας Μάβερικς επί των Τορόντο Ράπτορς. Ο Σλοβένος γκαρντ σημείωσε 41 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ έδωσε και 7 ασίστ.

Luka lights up the scoreboard for a season-high ✨@luka7doncic goes for 41 PTS, 14 REB and 7 AST to lead the @dallasmavs to the W! pic.twitter.com/SOgqUTNo5Y