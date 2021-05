Το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) αποφάσισε την διατήρηση των πέντε αλλαγών τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Η τροποποίηση των κανονισμών έγινε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο οι πέντε αλλαγές δεν αποκλείεται να γίνει… κανόντας.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB), μετά από συνεδρίαση που είχε, αποφάσισε την διατήρηση των πέντε αλλαγών τουλάχιστον σε όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

“Μετά από την τακτική συνέλευση του διοικητικού συμβουλίο της IFAB που έγινε σήμερα με τηλεδιάσκεψη, αποφασίστηκε από τα μέλη η επέκταση της προσωρινής τροποποίησης των κανονισμών Νόμος 3 – οι παίκτες, που επιτρέπει στους διοργανωτές την επιλογή στις ομάδες να χρησιμοποιούν μέχρι και πέντε αλλαγές ανά παιχνίδι, για όλες τις διεθνείς διοργανώσεις που είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αυτό σημαίνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 θα είναι το πρώτο στην ιστορία, όπου θα επιτρέπονται πέντε αλλαγές.

