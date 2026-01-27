Διευθυντής νοσοκομείου Τιμισοάρα: «Με πολλαπλά κατάγματα, αλλά εκτός κινδύνου ο ένας τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ»

Ο Διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοράρα μίλησε στο Mega News και αναφέρθηκε στους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, δίνοντας θετικά νέα σχετικά με την υγεία τους, μετά το σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Ντορέλ Σαντέσκ ανέφερε ότι ο ένας οπαδός του ΠΑΟΚ έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα, όμως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ενώ τόνισε ότι οι άλλοι δύο φίλοι του Δικεφάλου έχουν επιφανειακά τραύματα, όπως είχε γίνει γνωστό και νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κανένας από τους τρεις φίλους του Δικεφάλου δεν είναι σε κίνδυνο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Διευθυντή του νοσοκομείου. Αυτό είναι το μόνο ενθαρρυντικό νέο που υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αύριο το πρωί (28/01) θα εκτιμηθεί η κατάσταση των τραυματιών και θα φανεί αν θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο νοσοκομείο της Ρουμανίας ή αν θα μεταφερθούν σε ελληνικό νοσοκομείο, όταν είναι σίγουρο βέβαια ότι δεν θα υποφέρουν κατά τη μεταφορά, όπως τόνισε ο Ντορέλ Σαντέσκ.

Μάλιστα, πολλοί υποστηρικτές της τοπικής ομάδας προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα για τους Έλληνες οπαδούς, όμως όπως είπε ο Διευθυντής του νοσοκομείου, δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο.