Η χήρα του Κόμπι, Βανέσα Μπράιαντ βρίσκεται στα δικαστήρια με την Κομητεία του Λος Άντζελες για τη διαρροή των φωτογραφιών από το δυστύχημα του συζύγου της και η πρώτη δικαίωση για εκείνη είναι γεγονός.

Με απόφαση του δικαστή, Τσαρλς Έικ, η Αμερικανίδα δεν θα χρειαστεί να περάσει από ψυχιατρική εξέταση, όπως ζητούσε η πλευρά της αστυνομίας, για να φανεί το μέγεθος των… επιπτώσεων από την πράξη των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι κάποιοι εξ αυτών φέρονται να παρουσίαζαν τις φωτογραφίες του νεκρού Κόμπι ακόμη και σε μπαρ, κάνοντας επίδειξη, με αποτέλεσμα η Βανέσα Μπράιαντ να κινηθεί εναντίον τους και νομικά.

