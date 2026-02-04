Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Εργκίν Αταμάν: «Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθεριάζαμε»

Ακόμα ένα μήνυμα στήριξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο πρόσωπο του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν.

«Αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε». Με αυτή την παροιμία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικρότησε την απάντηση του Εργκίν Αταμάν στην ερώτηση που δέχθηκε για το ξέσπασμα του ισχυρού άνδρα της της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τον Άρη.

Στο βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, περιλαμβάνει την απάντηση του Τούρκου προπονητή.

“Τις τελευταίες δύο μέρες, με πήραν πολλοί τηλέφωνο και με ρώτησαν γιατί δεν αντέδρασα στο βίντεο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Είναι πολύ απλό, γιατί είναι σαν εμένα.

Και εγώ πολλές φορές επιτίθεμαι στους παίκτες μου, είχε δίκιο και ήταν επιθετικός απέναντί μας. Μου αρέσει η ειλικρίνεια και μου δίνει κίνητρο. Οι νεότεροι παίκτες μπερδεύτηκαν λίγο, βρέθηκαν σε μία σύγχυση όμως χθες κάναμε ένα εποικοδομητικό meeting και τους είπα να ξεχάσουν το όγδοο αστέρι και να επικεντρωθούν στο επόμενο παιχνίδι. Τη χρονιά που πήραμε τη Euroleague, κανείς δεν το περίμενε και όμως τα καταφέραμε.

Στον αθλητισμό τα πράγματα γίνονται βήμα βήμα, είμαι πεπεισμένος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τέλος. Σέβομαι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ευχαριστώ που μας έδωσε κίνητρο. Όλοι είμαστε άνθρωποι, ναι μεν παίρνω δύναμη από όλο αυτό, όμως δεν ένιωσα πολύ καλά μετά από αυτή την επίθεση. Κατάλαβα τον λόγο που οι παίκτες μου δεν αισθάνονται καλά όταν μιλάω γι’ αυτούς με αυτόν τον τρόπο και θα προσπαθήσω να μην το κάνω από εδώ και πέρα”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης.