Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα στο παιχνίδι με τη Στουτγκάρδη

Έτοιμος για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση φαίνεται ότι είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη συμμετοχή του στον αγώνα με τη Στουτγκάρδη στην Bundesliga.

Η Ντόρτμουντ θα αντιμετωπίσει σήμερα (19/09/26, 19:30 ώρα Ελλάδας) τη Στουτγκάρδη εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική της Bundesliga και οι Βεστφαλοί έκαναν σχετική ανάρτηση με φωτογραφία του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

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Ο 19χρονος Έλληνας εξτρέμ είχε “παγώσει” τους πάντες με μία δυσφορία στο παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, αλλά οι εξετάσεις του ήταν “καθαρές” και έτσι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά με την ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ.

🆚 @VfB ⏰ 18:30 Uhr 📍Stuttgart 🏆 @Bundesliga_DE | Spieltag 4 🍿 @SkySportDE #️⃣ #VFBBVB https://t.co/4AxdI19ai6 — Borussia Dortmund (@BVB) September 19, 2026

Ο Καρέτσας είναι πιθανό μάλιστα, να πάρει και φανέλα βασικού στο ματς με τη Στουτγκάρδη.