Πέθανε ο Σάντρο Ματσόλα, θρήνος στην Ίντερ και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα δεν είναι πια εδώ. Ο σπουδαίος Ιταλός ποδοσφαιριστής που συνέδεσε το όνομά του με την Ίντερ, πέθανε σε ηλικία σε ηλικία 83 ετών.

Ο Σάντρο Ματσόλα αγωνίστηκε για 17 χρόνια με τη φανέλα της Ίντερ και κατέκτησε 4 πρωταθλήματα στη Serie A (1963, 1965, 1966, 1971), δύο Champions League (1964, 1965) και δύο Διηπειρωτικά (1964, 1965), ενώ έγραψε ιστορία και με την εθνική Ιταλίας, “μετρώντας” 70 συμμετοχές με 22 γκολ και σήκωσε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1968.

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Μετά την ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Ματσόλα ανέλαβε και τεχνικός διευθυντής στους “νερατζούρι”, όντας απόλυτα επιτυχημένος στο έργο του, αφού μεταξύ άλλων, ήταν αυτός που πήγε στο Μεάτσα τους Ρονάλντο και Ρεκόμπα.

Ο Ματσόλα με τον Ρονάλντο και τον Σουάρεζ (AP Photo/Luca Bruno)

Η ανακοίνωση της Ίντερ

Υπάρχουν εκείνοι που μπαίνουν στην ιστορία. Και υπάρχουν εκείνοι που γίνονται η ίδια η ιστορία της Ίντερ.

Από νεαρός παίκτης της Ίντερ μέχρι αιώνιο σύμβολο, ο Σάντρο Ματσόλα διέσχισε γενιές, κερδίζοντας, συγκινώντας και μεταδίδοντας την αγάπη για αυτά τα χρώματα. Λάμπει στο γήπεδο, λάμπει και τώρα, το αστέρι με το μουστάκι.

Ο οποίος, όπως έχει πει πολλές φορές, είχε μια και μοναδική, τελευταία επιθυμία: “Να με θυμούνται ως έναν καλό άνθρωπο, που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, ακόμα και όταν φαίνεται αδύνατο”.