Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ ανάλυση: Ο ηγέτης Φουρνιέ, ο MVP Χολ και ο πολύτιμος Τζόσεφ έφεραν την πρόκριση στον τελικό του Super Cup

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενερμπαχτσέ και εξασφάλισε μία θέση στον τελικό του Super Cup της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης (19/09/26, 20:00, Newsit.gr, Novasports 4) σε μία επανάληψη του περσινού τελικού του Final Four.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ, καθώς είχε μία ολοκληρωτική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, ενώ με το σκορ στο 90-90 και με το χρονόμετρο να γράφει 00:53” για τη λήξη έβαλε το νικητήριο καλάθι της ομάδας του από μέση απόσταση.

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Ο Ντόντα Χολ κυριάρχησε στους αιθέρες και με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ έκανε τους φίλους του Ολυμπιακού να ξεχάσουν την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Φυσικά ο Αμερικανός ήταν ο MVP της αναμέτρηση με 21 PIR. Τρομερός στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ο Κόρι Τζόσεφ, που έδειξε για ακόμα μία φορά πόσα προσφέρει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Φουρνιέ ήταν ξανά ηγέτης για τον Ολυμπιακό

Ο Εβάν Φουρνιέ στο Άμπου Ντάμπι συνέχισε από εκεί που ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν. Σε κρίσιμο ματς βγήκε μπροστά και ήταν τρομερός σε άμυνα και επίθεση.

Ο Γάλλος σταρ τη στιγμή που ο Βεζένκοφ δεν ήταν σε καλό βράδυ κατάφερε να κυριαρχήσει στο σκοράρισμα, όντας ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, ενώ κέρδισε και 7 φάουλ για να φθείρει σημαντικά την τουρκική άμυνα.

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Οι ηγέτες φαίνονται και όταν η μπάλα καίει και αυτό έκανε και ο Εβάν Φουρνιέ. Το ματς μπήκε στο τελευταίο λεπτό ισόπαλο 90-90 και ο Γάλλος πήρε την μπάλα και έβαλε καλάθι μέσης απόστασης για να γράψει το τελικό 92-90 και να στείλει τον Ολυμπιακό στον τελικό του νεοσύστατου τουρνουά.

Ο κορυφαίος του παρκέ Ντόντα Χολ έσβησε την απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Ο Ντόντα Χολ ήταν απίθανος στο Άμπου Ντάμπι. Η απουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε προβληματίσει δεδομένα τον Γιώργο Μπαρτζώκα, όμως ο Αμερικανός τον έκανε να νιώθει ασφαλής με το… καλημέρα.

Ο Χολ βλέποντας και τον Τζόουνς εκτός ρυθμού αντιλήφθηκε ότι ήταν η στιγμή του να πάρει πρωτοβουλίες και να κυριαρχήσει στο ζωγραφιστό. Μάζεψε 8 επιθετικά ριμπάουντ και μαζί με τα 4 αμυντικά είχε συνολικά 12 και ήταν μακράν ο κορυφαίος του γηπέδου στο συγκεκριμένο τομέα.

Έβαλε 12 πόντους με τους περισσότερους να είναι από δεύτερες ευκαιρίες που δημιούργησε μόνος του για να δείξει πόσο πολύτιμος είναι για το ερυθρόλευκο ρόστερ και να απαντήσει στο λόγο που δεν υπήρξε ενίσχυση στη θέση το καλοκαίρι.