Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Δεύτερος πατέρας για εμένα ο Παύλος Γιαννακόπουλος, θα ήταν περήφανος για το νέο ΟΑΚΑ» – Τι είπε για τα αγωνιστικά

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε μεγάλη συνέντευξη σε σερβικό Μέσο, στο περιθώριο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και αναφέρθηκε σε σχέση που είχε με τον εμβληματικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Μιλώντας στο Meridian Sport, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαρακτήρισε ξανά “δεύτερο πατέρα” του τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αλλά σχολίασε και την εξέλιξη του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός απάντησε και για τα αγωνιστικά του “τριφυλλιού”, αλλά και για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, στην επιστροφή του στην Αθήνα για τους “πράσινους”.

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Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

«Αυτό είναι ένα ξεχωριστό τουρνουά αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που σήμαινε πολλά για μένα κατά τη διάρκεια των 13 χρόνων που πέρασα εδώ. Μιλούσα συνεχώς για τη σχέση μας, η οποία ήταν ξεχωριστή. Ήταν σαν δεύτερος πατέρας για μένα, και όχι μόνο για μένα, αλλά για όλους εμάς που βρισκόμασταν στον Παναθηναϊκό εκείνη την περίοδο. Η ενέργειά του και η επιθυμία του να βοηθά τους πάντες ήταν κάτι το απίστευτο. Μαζί με τον αδελφό του, τον Θανάση, και τον Κώστα, ανέβασε τον Παναθηναϊκό σε άλλο επίπεδο.»

Για το αν θα ήταν περήφανος ο Παύλος Γιαννακόπουλος: «Αυτό το είπα και χθες. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ υπερήφανος αν έβλεπε πώς είναι σήμερα αυτός ο σύλλογος, πώς έχει ανακαινιστεί το ΟΑΚΑ και πόσος κόσμος απολαμβάνει αυτή την ατμόσφαιρα, αναγνωρίζοντας αυτό που ήταν ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια.»

Για το πόσο τον βοηθούν τα νέα πρόσωπα που έχει στον Παναθηναϊκό: «Σίγουρα είναι σημαντικό για μένα ότι έχω παίκτες που έχουν ήδη δουλέψει μαζί μου. Είναι ο Ματίας, είναι ο Μπόνγκα, ενώ υπάρχει και ο Σλούκας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ακόμη εκτός ομάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δουλεύουμε όσο μας επέτρεψε ο χρόνος, δεδομένου ότι οι παίκτες είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, κάποιοι επέστρεψαν αργότερα, ενώ ορισμένοι είναι τραυματίες και ακόμη δεν μπορούν να προπονηθούν. Παρ’ όλα αυτά, είναι παρόντες, παρακολουθούν και γενικά υπάρχει καλή ατμόσφαιρα. Φυσικά, η βοήθεια αυτών των παικτών έγκειται και στο ότι πιθανότατα συζητούν με τους συμπαίκτες τους για τον τρόπο δουλειάς που μου αρέσει, κάτι που είναι πολύ σημαντικό.»

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Για την Παρτίζαν: «Εντάξει, είναι γνωστό τι σημαίνει για μένα η Παρτίζαν και τι θα σημαίνει πάντα. Τι άλλο μπορώ να κάνω εκτός από το να ευχηθώ στην Παρτίζαν τα καλύτερα; Μακάρι φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις, να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται.

Η Παρτίζαν ανέβηκε επίπεδο. Είναι ένας απίστευτος σύλλογος αν δει κανείς τι φιλάθλους έχει και πόσος κόσμος τον αγαπά. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Η περίοδος των τεσσάρων και κάτι χρόνων που ήμουν εκεί ήταν σαν παραμύθι. Αυτό έλεγα πάντα και είμαι πολύ υπερήφανος γι’ αυτή την περίοδο. Μπορώ να πω ότι έζησα υπέροχες στιγμές, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τελείωσε όπως τελείωσε.

Όλοι εμείς που βρισκόμασταν στην Παρτίζαν δουλέψαμε ώστε ο σύλλογος να φτάσει στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Μακάρι να γίνει μόνιμο μέλος της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν φανταστικό για όλους τους ανθρώπους που αγαπούν την Παρτίζαν και έχουν αυτόν τον σύλλογο στην καρδιά τους. Θα σήμαινε ότι η Ευρωλίγκα αναγνώρισε όλα όσα αντιπροσωπεύει η Παρτίζαν για τη διοργάνωση. Για ακόμη μία φορά, εύχομαι σε όλους τα καλύτερα.»

Για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Ο Δημήτρης ήταν και τότε εδώ, απλώς ήταν νεότερος. Φυσικά, έχει αλλάξει κι εκείνος με τα χρόνια. Έχουμε καλή συνεργασία. Μου είναι απόλυτα ξεκάθαρο, μετά τη συζήτηση που είχαμε, τι θέλει από μένα, όπως υποθέτω ότι είναι και σε εκείνον απόλυτα ξεκάθαρο ποιες αξίες πρέπει να θέσω εδώ και πώς πρέπει να είναι όλα στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή.»

Για το πόσο οργανωμένος είναι ο Παναθηναϊκός: «Πρόκειται για έναν μεγάλο οργανισμό. Ειλικρινά σας λέω, πριν από λίγες ημέρες είχαμε ένα γεύμα που διοργάνωσε ο πρόεδρος. Μαζί με εμάς από το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες, υπήρχαν 135 άνθρωποι — όλοι εργαζόμενοι στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μιλάμε για έναν σύλλογο που έχει έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που δουλεύουν με μεγάλο ενθουσιασμό. Αυτό είναι κάτι που συναντώ καθημερινά εδώ, σε αυτή την πανέμορφη αρένα.»

Για το πώς προέκυψε η ανανέωση συνεργασίας: «Όταν τον Νοέμβριο πήρα την απόφαση που πήρα, είπα ότι μέχρι τον Ιούνιο δεν θα έπαιρνα καμία απόφαση σχετικά με το μέλλον μου. Και έτσι έγινε. Στη συνέχεια με πήρε τηλέφωνο, καθίσαμε και μιλήσαμε. Εκείνη η συζήτηση ήταν εξαιρετικά θετική, καταλάβαμε ο ένας τον άλλον και, στο κάτω-κάτω, εκείνος προφανώς είχε την εξουσιοδότηση να με υπογράψει για όσο διάστημα τελικά με υπέγραψε.

Δεν μίλησα με κανέναν πριν από τον Παναθηναϊκό. Αν στο μεταξύ ο μάνατζέρ μου, για τον οποίο πάντα έλεγα ότι είναι περισσότερο φίλος μου παρά ατζέντης, μίλησε με κάποιους; Σίγουρα το έκανε. Ωστόσο, επαναλάμβανα συνεχώς ότι εγώ δεν θα μιλούσα και πράγματι δεν μίλησα.»

Ο πρώτος σύλλογος με τον οποίο μίλησα, ή μάλλον ο πρώτος άνθρωπος, ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Όταν τελείωσε η σεζόν και αποφάσισαν ότι ο προπονητής που βρισκόταν τότε εκεί δεν θα παρέμενε, λίγες ημέρες αργότερα δέχθηκα ένα τηλεφώνημα. Δεν ξέρω ακριβώς πόσος χρόνος πέρασε μέχρι τη συνάντησή μας, αλλά αυτό ήταν. Δεν είμαι άνθρωπος που κυνηγά τις προτάσεις, δεν το έκανα ποτέ. Η απόφαση να επιστρέψω εδώ ήταν επίσης κάτι που σκέφτηκα και ζύγισα πολύ καλά. Και τώρα βρίσκομαι εδώ, ανάμεσα σε ανθρώπους με τους οποίους πέρασα 13 χρόνια και για τους οποίους γνωρίζω πόσο με εμπιστεύονται.»