Με Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και Άρης – Ηρακλής οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το Euroleague Super Cup, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να “μονομαχούν” στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τον Άρη να δίνει τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή, αλλά και τον Στέφανο Τσιτσιπά να αγωνίζεται στο Davis Cup. Τα Μπράιτον – Άρσεναλ με Κωστούλα εναντίον Τζόλη και Ρόμα – Ίντερ ξεχωρίζουν από τους αγώνες του εξωτερικού.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:20 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

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11:05 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup

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13:30 Magenta Sport 4 Ρεάλ Μαδρίτης – Σαντιάγκο Γουόντερερς UEFA-Conmebol U-20 Intercontinental Cup

13:40 Magenta Sport 5 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Superleague Γυναικών

14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 3η μέρα, Σάρεϊ

14:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άστον Βίλα Premier League

14:30 Magenta Sport 3 Μίλγουολ – Γουέστ Χαμ Sky Bet EFL Championship

14:35 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports Extra 1 Γερμανία – Κροατία Davis Cup

15:00 Magenta Sport 3 League Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο LaLiga

15:00 Magenta Sport 6 Σλοβακία – Ελλάδα Davis Cup

15:45 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Αυστρίας (Tissot Sprint)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αναγέννηση Καρδίτσας – Πανιώνιος Super League 2

16:00 Magenta Sport 1 Μπολόνια – Τορίνο Serie A

16:00 Magenta Sport 2 Ουντινέζε – Κάλιαρι Serie A

16:30 Novasports Extra 2 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Γκλάντμπαχ – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga

17:00 ΣΚΑΪ Μπουργκ – Παρτίζαν Μικρός τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»

17:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Άρσεναλ Premier League

17:00 Novasports Extra 1 Γερμανία – Κροατία Davis Cup

17:00 Novasports Start Νιούκαστλ – Χαλ Premier League

17:00 Novasports News Έβερτον – Ίπσουιτς Premier League

17:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 3η μέρα, Σάρεϊ

17:00 Novasports 4HD EuroLeague Super Cup Ντουμπά-Φενέρμπαχτσε

17:00 Magenta Sport 5 Harley-Davidson Bagger World Cup 2026 Αυστρία (1ος Αγώνας)

17:00 Magenta Sport 3 Ρέξαμ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

17:15 Magenta Sport 4 League Μπιλμπάο – Αλαβές LaLiga

17:50 Magenta Sport 5 Red Bull MotoGP Rookies Cup 2026 Σπίλμπεργκ, Αυστρία – 1ος αγώνας

19:00 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο, Ημιτελικός

19:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Κηφισιά Tutu Deals Super League

19:00 Magenta Sport 4 Μπανταλόνα – Μπασκόνια ACB Supercopa

19:00 Magenta Sport 7 Απόλλων Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:00 Magenta Sport 1 Ρόμα – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόβεντρι Premier League

19:30 Novasports Prime Άρης – Ηρακλής Super League

19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Ντόρτμουντ Bundesliga

19:30 Magenta Sport 3 League Θέλτα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

19:45 Magenta Sport 3 Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership

20:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Τελικός «Παύλος Γιαννακόπουλος»

20:00 Novasports 4HD EuroLeague Super Cup Ολυμπιακός-Ρεάλ

20:00 Magenta Sport 2 Αλβέρκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:30 Magenta Sport 8 Προμηθέας – Ράστα Βέχτα FIBA Basketball Champions League

21:00 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο

21:00 Novasports 1HD Άγιαξ – Εξέλσιορ Eredivisie

21:30 Novasports 5HD Ντινάμο Δρέσδης – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:45 Magenta Sport 1 Βενέτσια – Λάτσιο Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα LaLiga

22:00 Magenta Sport 4 Βαλένθια – Μπαρτσελόνα ACB Supercopa

22:30 Magenta Sport 2 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα Liga Portugal