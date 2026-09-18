Αθλητικά

Μπρέντφορντ – Τσέλσι 3-0: Σπουδαία νίκη των γηπεδούχων και τρίτη διαδοχική γκέλα των Λονδρέζων στην Premier League

Οι «μέλισσες» επικράτησαν δίκαια εντός έδρας ενάντια στην ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο
Ο Τιάγκο
Ο Τιάγκο πανηγυρίζει με τους οπαδούς της Μπρέντφορντ/ REUTERS/David Klein
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Η Μπρέντφορντ κέρδισε 3-0 την προβληματική και με ελλείψεις Τσέλσι και ανέβηκε στην 3η θέση της Premier League μετά την 5η αγωνιστική έχοντας ματς περισσότερο.

Η νίκη της Μπρέντφορντ ξεκαθάρισε στο δεύτερο μέρος του αγώνα, μιας και στο πρώτο 45λεπτό οι δύο ομάδες δε βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Άντονι έκανε το 1-0 κόντρα στην Τσέλσι στο 61′ και άνοιξε το δρόμο προς το τρίποντο.

Ο Τιάγκο στο 83′ πήρε το ριμπάουντ από απόκρουση του Μαρτίνες και σε κενή εστία πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του για να κάνει 2-0. Ο Καρβάλιο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για να υπογράψει τη νίκη της ομάδας του και να βάλει σε προβληματισμό την Τσέλσι, που έκανε τρίτο σερί κακό αποτέλεσμα στην Premier League.

Η Μπρέντφορντ ανέβηκε στην 3η θέση με 9 βαθμούς και προσπέρασε την Τσέλσι που είναι 7η με 7 βαθμούς.

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Αθλητικά
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