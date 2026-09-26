Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ το ζευγάρι του τελικού του Super Cup, η ώρα και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

“Έκλεισε” το ζευγάρι του τελικού του Super Cup που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026, 20:00) στο “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, ο Ολυμπιακός δεν έπιασε μεγάλη απόδοση, παρόλα αυτά νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 και πέρασε στο τελικό του Super Cup για 5η σερί φορά, ψάχνοντας να κάνει το απόλυτο 5/5. Μπροστά του θα βρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά σε αυτή τη θέση του διεκδικητή.

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Ο “δικέφαλος του Βορρά” έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να επικρατήσει 84-82, με τον Τσέντι Όσμαν να βάζει buzzer beater τρίποντο και να δίνει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Όπως αναφέραμε και πιο πριν, ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο “Ανδρέας Παπανδρέου” και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα από το Newsit.gr.