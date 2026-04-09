Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα, αλλά κάποιοι δεν έχουν καταλάβει που βρίσκονται»

Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων στην έδρα της Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, με αποτέλεσμα μία “σκληρή” ήττα με 102-84 που έφερε και… καμπανάκι από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μετά το τέλος του αγώνα στη Βαλένθια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που έδωσε το “παρών” στο γήπεδο, έδωσε συγχαρητήρια στους Ισπανούς για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και… προειδοποίησε τους παίκτες του Αταμάν ενόψει της συνέχειας στη Euroleague.

Η δήλωση του Γιαννακόπουλου

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπάσκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρώτα απ’ όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».