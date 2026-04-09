Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84: Ηττήθηκαν και έχασαν την 4άδα οι «πράσινοι» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε από την αρχή να “κυνηγάει” στο σκορ στην έδρα της Βαλένθια και τελικά γνώρισε μία “βαριά” ήττα με 102-84 για την 37η αγωνιστική της Euroleague, χάνοντας οριστικά το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Με τη Βαλένθια να δίνει το δικό της ρυθμό στο ματς και να παίρνει από την αρχή το προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του αγώνα να “πιέσει” τους γηπεδούχους στην έδρα τους, με αποτέλεσμα μία ήττα που τον φέρνει οριστικά εκτός πρώτης 4άδας και του βάζει… δύσκολα και για την 6άδα της κατάταξης στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” χρειάζονται πλέον τη νίκη επί της Εφές Αναντολού, αλλά και άλλα θετικά αποτελέσματα από τους αντιπάλους τους, για να αποφύγουν τη διαδικασία του πλέι ιν.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νευρικά το παιχνίδι στη Βαλένθια και δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό επιθετικά, την ώρα που η ισπανική ομάδα κατάφερε να επιβάλλει το γρήγορο τέμπο της και με πολλά ελεύθερα σουτ, πήρε προβάδισμα στο σκορ από την αρχή του αγώνα. Η Βαλένθια βρήκε μάλιστα και αρκετές δεύτερες επιθέσεις, για να φθάσει στο 27-23 του 10λέπτου, παρά τη μικρή αντεπίθεση του “τριφυλλιού” πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Η συνέχεια ήταν αντίστοιχη για τις δύο ομάδες, με τη Βαλένθια να διευρύνει το ποσοστό της στα τρίποντα, φθάνοντας στο 50% στο πρώτο ημίχρονο και τον Παναθηναϊκό να μη βρίσκει λύσεις στην άμυνα, αλλά να παραμένει κοντά στο σκορ χάρη στην επίθεσή του. Χέιζ Ντέιβις, Σλούκας και Οσμάν οδήγησαν την ομάδα τους σε αυτό το διάστημα και μετέτρεψαν το +14 των Ισπανών, στο 56-47 του 20′.

Στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε σκορ από Οσμάν και Χέιζ Ντέιβις για να μειώσει τη διαφορά δύο φορές στους 6 πόντους, αλλά κάποια λάθη και η μόνιμη “πληγή” των ριμπάουντ, δεν του επέτρεψαν να “πιέσει” ακόμη περισσότερο τη Βαλένθια. Η ισπανική ομάδα είχε μάλιστα ένα δικό της ξέσπασμα στο τέλος του δεκαλέπτου, με τον Μοντέρο να “εκτοξεύει” το σκορ στο 82-69 στο 30′.

Οι “πράσινοι” είχαν έτσι ένα… Γολγοθά να ανέβουν στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, με τη Βαλένθια να μην τους δίνει κανένα δικαίωμα. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν πολλά λάθη στην τελευταία περίοδο, ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να “χτυπούν” στο επιθετικό ριμπάουντ και στις γρήγορες επιθέσεις, για να μετατρέψουν σε… πάρτι τον αγώνα στα τελευταία λεπτά. Το τελικό 102-84 δείχνει και το φινάλε της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει μία “βαριά” ήττα, μία αγωνιστική πριν τη λήξη της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84

Τα στατιστικά των παικτών

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό 14 (4/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τέιλορ 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πουέρτο 10 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ρίβερς 16 (2/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πραντίγια 2, Κι 8 (0/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μοντέρο 22 (2/7 τρίποντα, 7 ασίστ), Μουρ, Σακό 2 (5 ριμπάουντ), Τόμσπον 8 (2/4 τρίποντα), Κοστέλο 10 (1), Νογκιές

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 7 (2 ασίστ, 2 λάθη), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 16 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ-Ντέιβις 19 (7/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκραντ 7 (1/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ναν 8 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Λεσόρ 9 (6 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (0/3 τρίποντα,7 ριμπάουντ)