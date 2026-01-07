Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να είμαστε στη βαθμολογία μαζί με άλλες ομάδες, αλλά εσύ να είσαι σε κρίση – Βαράτε ρε, δεν σπάμε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω Instagram για την αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού -μια ημέρα μετά τη νέα ήττα της ομάδας στη Euroleague- κριτικάροντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο -όπως υποστηρίζει- αντιμετωπίζεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τα ΜΜΕ, τονίζοντας ότι υπάρχει “μηχανισμός” που βαράει την ομάδα τη στιγμή που βρίσκεται βαθμολογικά στο ίδιο επίπεδο με άλλες, αλλά παρουσιάζεται σαν να βρίσκεται σε κρίση.

“Τελικά σε αυτή τη χώρα, όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω με όλο το μηχανισμό, όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη. Τώρα όμως δεν είναι.

Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Είμαστε στη βαθμολογία στην ίδια θέση με άλλες ομάδες. Αλλά εσύ να είσαι σε κρίση. Οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε ρε, βαράτε. Δε σπάμε”, είπε αναλυτικά ο ισχυρός άνδρας της “πράσινης” ΚΑΕ