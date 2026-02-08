Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Να κάνεις την καλύτερη πρόταση για τον Ντέιβις και να τρώς Χ για άλλους λόγους»

Ο Νάιτζελ Χέις – Ντέιβις απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού, όπως ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε με ανάρτηση στο instagram.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφραψε ότι ο Παναθηναϊκός «έφαγε Χ για άλλους λόγους» (που δεν αναφέρει) στην προσπάθεια να κάνει δικό του τον Αμερικανό φόργουορντ, που έμεινε ελεύθερος από τους Μιλγουόκι Μπακς.

«Έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετείς και τριετείς με αύξηση 200 και 300%. Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίο στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…

Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιούνας, Γιαμπουσέλε… Να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μ@@ συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό site να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο», έγραψε ο ιδιοκτήτης των πρασίνων στο instagram.

Ο Ντέιβις είναι πιο κοντά να αγωνιστεί στη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη, με τους δύο άντρες να έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν (2022) στη Φενερμπαχτσέ και να έχουν πολύ καλές σχέσεις