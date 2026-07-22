Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ρέμο Φρόιλερ

Την περίπτωση του 34χρονου Ελβετού μέσου, Ρέμο Φρόιλερ, εξετάζει ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες έχουν κάνει ήδη μία πρώτη επαφή με τον πολύπειρο χαφ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Μπολόνια. Ο Φρόιλερ αρέσει αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού, καθώς μπορεί να αγωνιστεί παντού στο κέντρο.

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Ο 34χρονος άσος, ο οποίος ήταν βασικός με την Ελβετία στο Μουντιάλ 2026, έχει βαρύ βιογραφικό.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την πατρίδα του, όπου έχει αγωνιστεί σε Γκράσχοπερς και Λουκέρνη. Το 2016 πήγε στην Αταλάντα, όπου καθιερώθηκε και έμεινε μέχρι το 2022.

Στη συνέχεια η Νότιγχαμ Φόρεστ τον αγόρασε για 8.3 εκατομμύρια ευρώ. Το 2023 επέστρεψε στη Serie A και στην Μπολόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα Κύπελλο Ιταλίας. Η τελευταία του χρονιά ήταν γεμάτη με 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.