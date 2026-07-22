Αθλητικά

Ο Νεϊμάρ δεν ταξίδεψε στη Βενεζουέλα με τη Σάντος για να πάει σε τουρνουά πόκερ

Αδιόρθωτος ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Ο Νεϊμάρ ολοκλήρωσε τις διακοπές του μετά τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με τη Βραζιλία και επέστρεψε στις προπονήσεις της Σάντος.

Μόνο που αντί να ενισχύσει την ομάδα του στον αγώνα με την Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ στη Βενεζουέλα για το Copa Sudamericana, ο Νεϊμάρ προτίμησε να πάει σε τουρνουά πόκερ στο Σάο Πάολο.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ λατρεύει να παίζει πόκερ και φαίνεται ότι το βάζει πλέον πάνω και από το ποδόσφαιρο.

Ο 34χρονος επιθετικός διανύει τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Χτυπημένους από συνεχόμενους σοβαρούς τραυματισμούς, ο Νεϊμάρ δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και σκέφτεται να αποσυρθεί από τη δράση.

Με τη φανέλα της Βραζιλιάς ολοκλήρωσε, πάντως, τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Μουντιάλ, όπου πέτυχε με πέναλτι το τελευταίο του γκολ με τη “Σελεσάο”.

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Αθλητικά
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