Εθνική πόλο: Ξεκίνημα με Μαυροβούνιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Ακόμη μία διάκριση θα κυνηγήσει η εθνική πόλο των ανδρών, αυτή τη φορά στο μακρινό Σίδνεϊ, όπου διεξάγεται από αύριο Πέμπτη (23/7) ως την Κυριακή 26/7 η τελική φάση του World Cup.

Η εθνική πόλο, η οποία ήταν φιναλίστ στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση (στην Ποντγκόριτσα), χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία, εξασφάλισε την πρόκριση στο Super Final μέσω των προκριματικών της Division 1, που φιλοξενήθηκαν τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη.

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Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στον αυριανό (23/7, 09:45 ώρα Ελλάδας) προημιτελικό το Μαυροβούνιο και, αν περάσει στην τετράδα, θα βρει πιθανότατα μπροστά του την Ιταλία, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γεωργίας. Στα υπόλοιπα ζευγάρια, η κάτοχος του τίτλου Ισπανία παίζει με την οικοδέσποινα Αυστραλία και η Ουγγαρία κοντράρεται στο ντέρμπι των προημιτελικών με την Κροατία. Μεγάλη απούσα από την τελική φάση είναι η Σερβία, η οποία κατετάγη έβδομη στα προκριματικά της Αλεξανδρούπολης και αποκλείστηκε.

Η ελληνική ομάδα έχει ταξιδέψει στο Σίδνεϊ με κάποιες σημαντικές απουσίες. Ο Θοδωρής Βλάχος δεν έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά, που ζήτησε και πήρε άδεια λόγω γάμου, και τους Νίκο Παπανικολάου και Νίκο Γκίλλα που ταλαιπωρούνται από μικροτραυματισμούς, ενώ «έκοψε» από την αποστολή τον Μάνο Ζερδεβά. Παραταύτα, το ταλέντο, οι ικανότητες και η εμπειρία δεν λείπουν από το «γαλανόλευκο» συγκρότημα, που θα αναζητήσει για ακόμη μία φορά αυτό που του λείπει, δηλαδή ένα χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση.

Η 15άδα που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός (σε κάθε ματς ένας παίκτης θα μένει εκτός αποστολής) απαρτίζεται από τους Στέλιο Αργυρόπουλο, Κώστα Κάκαρη, Παναγιώτη Τζωρτζάτο, Ζαννή Αλαφραγκή, Μάνο Ανδρεάδη, Αριστείδη Χαλυβόπουλο, Δημήτρη Χατζή, Κώστα Γκιουβέτση, Νίκο Γαρδίκα, Στάθη Καλογερόπουλο, Δημήτρη Νικολαΐδη, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Δημήτρη Σκουμπάκη, Βαγγέλη Πούρο και Σεμίρ Σπάχιτς.

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Σημειώνεται ότι η εθνική βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα στο Σίδνεϊ και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της δίνοντας τρία φιλικά παιχνίδια, στα οποία σημείωσε ισάριθμες νίκες: 22-20 επί της Αυστραλίας, 22-16 επί της Ουγγαρίας και 22-16 επί της Ιαπωνίας.

Το πρόγραμμα του Super Final (σε ώρες Ελλάδας)

ΠΕΜΠΤΗ 23/7

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

2. 08:00 Ιταλία-Γεωργία

3. 09:45 ΕΛΛΑΔΑ-Μαυροβούνιο

1. 11:30 Ισπανία-Αυστραλία

4. 13:15 Ουγγαρία-Κροατία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7

ΘΕΣΕΙΣ 5-8

5. 08:00 Ηττημένος 1-Ηττημένος 4

6. 09:45 Ηττημένος 2-Ηττημένος 3

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7

ΘΕΣΕΙΣ 7-8

9. 08:00 Ηττημένος 5-Ηττημένος 6

ΘΕΣΕΙΣ 5-6

10. 09:45 Νικητής 5-Νικητής 6

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

7. 11:30 Νικητής 1-Νικητής 4

8. 13:15 Νικητής 2-Νικητής 3

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7

ΘΕΣΕΙΣ 3-4

11. 07:30 Ηττημένος 7-Ηττημένος 8

ΤΕΛΙΚΟΣ

12. 11:00 Νικητής 7-Νικητής 8