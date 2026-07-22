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Αθλητικά

Τέλος από την ΕΟΚ ο Γιάννης Μπουρούσης

"Το Μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου", δήλωσε ο παλαίμαχος σέντερ
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Ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους.

Η παραίτηση του Γιάννη Μπουρούση έχει υποβληθεί εδώ και αρκετό καιρό, με τον Λάζαρο Σαββίδη να τον διαδέχεται ως πρώτος αναπληρωματικός των εκλογών της ΕΟΚ.

“Θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους.

Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το Μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο .

Με εκτίμηση

Γιάννης Μπουρούσης”, ανέφερε ο παλαίμαχος σέντερ.

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