Αθλητικά

«Βόμβα» με Ελ Αραμπί ετοιμάζει η Μαρκό

Έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα ο 39χρονος επιθετικός
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρκό προσπαθεί να κάνει το “μπαμ” της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Super League 2, φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Η ομάδα του Μαρκόπουλου ψάχνει να κάνει την απόλυτη μεταγραφική έκπληξη με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείχνοντας τις υψηλές βλέψεις που έχει τη νέα σεζόν.

Ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Ναντ στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, μετρώντας συνολικά 27 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ σε Σαμπιονά και Coupe de France.

Στην Ελλάδα, ο Ελ Αραμπί αγωνίστηκε για πέντε χρόνια με τον Ολυμπιακό, μετρώντας 94 γκολ και 25 ασίστ σε 225 συμμετοχές.

Ο πολύπειρος σέντερ φορ δεν χρειάζεται συστάσεις και παρά την προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία του, είναι ικανός να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
140
99
94
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo