«Βόμβα» με Ελ Αραμπί ετοιμάζει η Μαρκό

Η Μαρκό προσπαθεί να κάνει το “μπαμ” της χρονιάς στο πρωτάθλημα της Super League 2, φέρνοντας πίσω στην Ελλάδα τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Η ομάδα του Μαρκόπουλου ψάχνει να κάνει την απόλυτη μεταγραφική έκπληξη με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, δείχνοντας τις υψηλές βλέψεις που έχει τη νέα σεζόν.

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Ο 39χρονος Μαροκινός επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Ναντ στην οποία αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, μετρώντας συνολικά 27 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ σε Σαμπιονά και Coupe de France.

Στην Ελλάδα, ο Ελ Αραμπί αγωνίστηκε για πέντε χρόνια με τον Ολυμπιακό, μετρώντας 94 γκολ και 25 ασίστ σε 225 συμμετοχές.

Ο πολύπειρος σέντερ φορ δεν χρειάζεται συστάσεις και παρά την προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία του, είναι ικανός να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου.