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Αθλητικά

Νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν την πρόσληψη του ομοσπονδιακού προπονητή της Σλοβενίας
Νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς
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Η Μπαρτσελόνα βρήκε τον διάδοχο του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της. Η καταλανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σλοβενίας αναλαμβάνει το δύσκολο έργο να καθοδηγήσει την Μπαρτσελόνα στη νέα σεζόν, χτίζοντας ουσιαστικά από την αρχή την ομάδα, αφού σχεδόν όλοι οι παίκτες της περασμένης σεζόν αποχώρησαν από τους Καταλανούς.

O Σέκουλιτς ολοκλήρωσε τη χρονιά στον πάγκο της Dubai BC, κατακτώντας την Αδριατική Λίγκα, ενώ ο προκάτοχος του στην Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ, έκανε το αντίθετο ταξίδι, αναλαμβάνοντας την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Σλοβένος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.

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