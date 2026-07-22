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Αθλητικά

Με Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και 4 NBAερ η Ισπανία κόντρα στην Ελλάδα

Η Ισπανία μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο ως επικεφαλής του νέου ομίλου
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας / REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Πάνοπλη θα παραταχθεί η Ισπανία στους αγώνες με την Πορτογαλία εντός (28/8) και την Ελλάδα εκτός (31/8) για τα προκριματικά του  Μουντομπάσκετ.

Ο προπονητής της Ισπανίας, Τσους Ματέο, θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις ΝΒΑερ. Τον Ούγκο Γκονζάλεθ των Σέλτικς, τον Αντάι Μάρα που επιλέχθηκε από τους Θάντερ στο νούμερο 12 του ντραφτ, τον Σέρχιο Ντε Λαρέα που πήγε στους Μάβερικς και το νέο του συμπαίκτη, Σάντι Αλντάμα.

Στις επιλογές βρίσκεται και ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, αλλά και ο πρώην παίκτης του Περιστερίου Άλβαρο Καρντένας.

Η Ισπανία μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο ως επικεφαλής του νέου ομίλου με ρεκόρ 5-1, ενώ η Ελλάδα είναι στο 3-3.

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