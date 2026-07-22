Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Πάκσι: Μέσα ο Φαν Ντρόγκελεν

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για την πρώτη μάχη στο Conference League απέναντι στην Πάκσι στην Ουγγαρία το βράδυ της Πέμπτης (23/7/2026, 21:00).

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

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Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

Εκτός αποστολής Κρίστιανσεν και Σιώπης.