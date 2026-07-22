Αθλητικά

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για Πάκσι: Μέσα ο Φαν Ντρόγκελεν

Εκτός αποστολής Κρίστιανσεν και Σιώπης
ΦΩΤΟ PAO.GR
ΦΩΤΟ PAO.GR
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για την πρώτη μάχη στο Conference League απέναντι στην Πάκσι στην Ουγγαρία το βράδυ της Πέμπτης (23/7/2026, 21:00).

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ.

Εκτός αποστολής Κρίστιανσεν και Σιώπης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
140
99
94
85
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo