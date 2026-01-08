Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στηρίζω τον Εργκίν Αταμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του έδειξε την υποστήριξή του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, αλλά και τον Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας ότι όλοι έχουν αποδείξει την αξία τους.

«Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story που έκανε μία μέρα μετά την ήττα των πρασίνων από την Αρμάνι Μιλάνο μέσα στο Telekom Center.

Αναλυτικά τα λόγια του ιδιοκτήτη των πρασίνων

«Όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί το ρόστερ του επαρκώς, είναι άσχετοι. Οι παίκτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100% τους, διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι και πότε πραγματικά αρχίζουν οι σεζόν και τότε φορτσάρουν. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.

Τη μία χρονιά ευρωπαϊκό με τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα σε επικίνδυνες και ακραίες συνθήκες.

Πέρυσι χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης και στην Ελλάδα οι ακόμα πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν. Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.

Ας δείξουμε λίγη εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει στηρίζω μία ομάδα. Δεν την κρίνω πριν από το τέλος, ειδικά όταν δύο χρονιές με έχει διαψεύσει. Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχω συνηθίσει).

Εγώ στηρίζω Αμάν Αμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης. Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο, αλλά και ο εσωτερικός εγωισμός».