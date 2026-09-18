Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Βαθιά μέσα μου ήξερα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα επιστρέψει μια μέρα – Ο Παναθηναϊκός θα είναι βασικός διεκδικητής της Euroleague»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε σε σερβικό Μέσο για τον Παναθηναϊκό, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τη σύνδεσή του με τη Σερβία, αλλά και τον… αγαπημένο του Νίκολα Γιόκιτς.

Σε μίνι συνέντευξη στο Mozzart Sport, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θυμήθηκε τους Βράνκοβιτς και Τομάσεβιτς, αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και έθεσε την ομάδα του μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου στη Euroleague.

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Οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς

Για το ότι είναι γνωστός ως «koumar» (σ.σ. νονός) στις τάξεις των Σέρβων οπαδών: «Αυτό είναι καλό».

Για το ότι έχει πολλούς Σέρβους ακολούθους: «Όταν σπούδαζα στο Λονδίνο, ο συγκάτοικός μου ήταν Σέρβος. Από τότε, ερωτεύτηκα τη Σερβία και έκανα πολλούς, πολλούς φίλους. Αυτό ήταν πολύ πριν το μπάσκετ και πολύ πριν από τον Ζέλικο… Αγαπώ τη Σερβία, οπότε νομίζω ότι είναι αμοιβαίο. Ναι, το πιστεύω πραγματικά. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι οπαδός της Παρτιζάν στη Σερβία».

Για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι μια μέρα θα συνέβαινε, ότι θα επέστρεφε εδώ. Είναι μοιραίο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνέβη φέτος. Ελπίζω να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα. Αλλά, όπως είπα στη συνέντευξη Τύπου, για μένα αυτή η σεζόν από μόνη της είναι μια επιτυχία».

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Για την πίεση που ακολουθεί τον Ομπράντοβιτς και τις προσδοκίες ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τον τίτλο με μια νέα ομάδα: «Κοιτάξτε, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν έχει σημασία μόνο το πώς χτίζεις μια ομάδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου στο τέλος της σεζόν, καλή υγεία, μερικές φορές τύχη. Ναι, το να έχεις τον προπονητή Ζέλικο σου δίνει πάντα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το να έχεις μια καλή ομάδα σου δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ένας από τους κύριους διεκδικητές του τροπαίου».

Για την ανασυγκρότηση της Παρτιζάν: «Πρέπει να είμαι 100% ειλικρινής. Δεν έχω παρακολουθήσει πραγματικά όλες τις κινήσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τους ευχηθώ τα καλύτερα. Αλλά πώς θα μπορούσα να προβλέψω;»

Για τον μεγάλο αριθμό Σέρβων παικτών στην ιστορία του Παναθηναϊκού και αν μπορεί να ξεχωρίσει έναν: «Πρέπει να είναι μόνο Σέρβος… Μπορεί να προέρχομαι από την πρώην Γιουγκοσλαβία; Στόγιαν Βράνκοβιτς! Για πάντα, για πάντα στην καρδιά μου! Ναι!». Στη συνέχεια του ανέφεραν τα ονόματα των Πέκοβιτς, Τομάσεβιτς και Κέτσμαν, με τον Γιαννακόπουλο να λέει: «Τομάσεβιτς! Ναι! Έπαιζε με το κεφάλι του. Έπαιζε με το κεφάλι του. Και σέβομαι τους ανθρώπους, σέβομαι τους παίκτες που χρησιμοποιούν το μυαλό τους περισσότερο από τις σωματικές τους ικανότητες».

Για τον Νίκολα Γιόβιτς: «Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, σταμάτησα να παρακολουθώ NBA την ημέρα που ο Μάικλ Τζόρνταν σταμάτησε να ντριμπλάρει την μπάλα. Σοβαρά. Άρχισα να παρακολουθώ ξανά το NBA λίγο όταν ο Γιόκιτς πήγε εκεί. Πιστεύω ότι είναι στους 10 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών. Θα ήθελα πολύ να τον δω με τη φανέλα του Παναθηναϊκού».