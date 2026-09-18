Τσους Μπουένο: «Ισχυρή πρόταση του ΠΑΟΚ για τη Euroleague, ο Μυστακίδης θέλει να τον κάνει την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών»

Η παρουσία του Τσους Μπουένο στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague έβγαλε και… ειδήσεις για τη διοργάνωση, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο CEO της Euroleague επιβεβαίωσε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πια πολύ κοντά στην είσοδό του στη διοργάνωση και αποθέωσε τον Τέλη Μυστακίδη για τους στόχους του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Μπουένο ανέφερε για τον ΠΑΟΚ τα εξής: «Ο Μυστακίδης είναι αφοσιωμένος. Είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, όπως γνωρίζετε. Αγαπά το μπάσκετ. Είναι εξαιρετικός. Θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών! Και είναι φανταστικός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν κι αυτόν, πρέπει να το πω. Αλλά είναι φανταστικός. Και νομίζω ότι αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ, πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω.

Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, οπότε δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά έχουν πολλά. Έχουν ισχυρή βάση φιλάθλων και μια καλή αγορά. Έχουν καλή ομάδα. Οπότε είναι φανταστικό το γεγονός ότι ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, με τέτοια ιστορία, θέλουν να είναι μέρος της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί θέλω να είμαι σωστός. Δεν ψηφίζω. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι αυτή η ομάδα θα μπει, ή ότι αυτή θα μείνει εκτός. Μπορώ να σας πω ότι κάποιος θα μείνει εκτός αν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Η ομάδα του δουλεύει πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση. Και είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Οπότε θα δούμε».

Από εκεί και πέρα, ο Μπουένο εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την Dubai BC, στον τρόπο που χειρίστηκε αρχικά την περίπτωση της μετεγγραφής του Τόμας Γουόκαπ από τον Ολυμπιακό, ενώ προανήγγειλε και συνάντηση “αιωνίων” στο δ.σ. της λίγκας.

Oι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναμένεται να βρεθούν μαζί στο ίδιο τραπέζι για το μέλλον της Euroleague. Προς αυτή την κατεύθυνση ο CEO της διοργανώτριας αρχής τόνισε ότι περιμένουν την πρόταση της FIBA Europe και αν αυτή είναι θετική θα συνεχιστούν οι συζητήσεις.