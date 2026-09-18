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Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα βρεθούν απέναντι στην Ελλάδα με την εθνική Σερβίας

Στην αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα ματς του Nations League οι δύο σταρ της ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ
Ο Γιόβιτς με τον Ζίβκοβιτς
Ο Γιόβιτς με τον Ζίβκοβιτς σε ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ βρίσκονται στις κλήσεις για την εθνική Σερβίας και έτσι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδας στα παιχνίδια του Nations League.

Ο Βέλικο Παούνοβιτς ανακοίνωσε την αποστολή για τα παιχνίδια της Σερβίας, με την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Γερμανία, στην οποία συμπεριέλαβε και τους Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι έτσι πιθανό να αγωνιστούν και στο Σερβία – Ελλάδα για τη League A του Nations League, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στις 21:45 σε ώρα Ελλάδας.

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