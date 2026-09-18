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Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά κλήθηκε στην εθνική Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Στην αποστολή για τα ματς με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μπενίν θα βρεθεί ο Μαυριτανός εξτρέμ της ΑΕΚ
Ο Κοϊτά
Ο Κοϊτά σε ματς της ΑΕΚ / EUROKINISSI
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Η διακοπή των πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες, αναμένεται να αδειάσει και τα Σπάτα για την ΑΕΚ, με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά να προστίθεται στους διεθνείς ποδοσφαιριστές της Ένωσης.

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βρέθηκε στις κλήσεις της εθνικής Μαυριτανίας για τα παιχνίδια με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το Μπενίν στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και έτσι, θα απουσιάσει για ένα διάστημα από τις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Ο Μαυριτανός εξτρέμ της Ένωσης θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τις διεθνείς του συμμετοχές, “μετρώντας” ήδη 23 αγώνες με 3 γκολ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

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Αθλητικά
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