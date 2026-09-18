Με Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός – Μπουργκ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το Super Cup της Euroleague και ξεκινάει την προσπάθειά του στο Άμπου Ντάμπι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Μπουγκ στο πρώτο του ματς στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, με τις δύο αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:55 Magenta Sport 5 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

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10:45 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 2η μέρα, Σάρεϊ

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14:10 Magenta Sport 5 Moto3 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:00 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

15:55 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)

17:00 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε EuroLeague Super Cup

17:30 ΣΚΑΪ Παρτίζαν – ΠΑΟΚ Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

19:00 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο

19:00 Magenta Sport 7 ΑΛΣ Ομόνοια – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

19:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague Super Cup

21:00 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Σίτι – Λίβερπουλ Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

21:15 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Μπουργκ Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος

21:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:45 Magenta Sport 2 Μόντσα – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Τσέλσι Premier League

22:00 Magenta Sport 3 League Εσπανιόλ – Έλτσε LaLiga

22:00 Magenta Sport 3 Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

23:30 Novasports Start WTA 250 Σάο Πάολο