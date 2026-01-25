Δουβίκας: «Ο Μπενίτεθ μου δίδαξε πολλά, σπουδαίος προπονητής ο Φάμπρεγκας»

Ο Τάσος Δουβίκας κάνει τρομερή χρονιά με τη φανέλα της Κόμο στη Serie A και σε δηλώσεις του στην Gazzeta dello Sport αναφέρθηκε στον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και στον τωρινό προπονητή του, Σεσκ Φάμπρεγκας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει προπονήσει τον Τάσο Δουβίκα την περίοδο που και οι δύο βρίσκονταν στη Θέλτα και ο Έλληνας επιθετικός τόνισε ότι ο προπονητής του Παναθηναϊκού του έμαθε πολλά, αλλά και το να παίζει απέναντι σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης τον εξέλιξε πολύ ως παίκτη.

Στη νίκη της Κόμο με 6-0 επί της Τορίνο ο Δουβίκας έκανε ντοπιέτα (πέτυχε δύο γκολ) και έφτασε τα 8 στη φετινή Serie A. Αυτόν τον κάνει δεύτερο σκόρερ στην Ιταλία μαζί με τον Παζ και τον Πούλισιτς, πίσω από τον Μαρτίνες, που έχει 12 γκολ.

Η δήλωση του Έλληνα επιθετικού

«Νομίζω ότι το να παίζω στην Ισπανία, για τη Θέλτα , με βοήθησε. Εξελίχθηκα πολύ σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το να μπω στο γήπεδο εναντίον της Μπαρτσελόνα ή της Ρεάλ Μαδρίτης με προετοίμασε να αντιμετωπίσω ομάδες όπως η Ίντερ ή η Νάπολι. Ένας προπονητής όπως ο Ράφα Μπενίτεθ με δίδαξε πολλά.

Ομοίως, ένας σπουδαίος προπονητής όπως ο Φάμπρεγας, Ισπανός μάλιστα, εδώ στο Κόμο με βοηθάει πολύ, ξεκινώντας από την κατανόηση των διαφορών μεταξύ ισπανικού και ιταλικού ποδοσφαίρου, το οποίο είναι πολύ πιο αμυντικό από το πρώτο, όπου η τεχνική και η δημιουργικότητα έχουν προτεραιότητα.

Εδώ, ωστόσο, υπάρχει μια εμμονή με τα αποτελέσματα. Αλλά μου αρέσει πολύ να παίζω και να ζω στην Ιταλία. Από ποδοσφαιρικής και προσωπικής άποψης, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή μου».