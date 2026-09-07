Dubai BC για Τόμας Γουόκαπ: «Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία»

Ολυμπιακός και Dubai BC τα βρήκαν σε όλα και ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τεξανό γκαρντ, καθώς και την μετακίνησή του στην Ντουμπάι.

Έτσι, αντί για τις δικαστικές αίθουσες, το… τέλος της σχέσης του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ ήρθε πολιτισμένα και με πώληση του παίκτη στην Dubai BC. Λίγο μετά την ανακοίνωση των Πειραιωτών, ήταν η σειρά της νέας ομάδας του Τεξανού γκαρντ, για να ανακοινώσει την ολοκλήρωση του deal. Οι εμφανίζονται δίνουν 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση στους ερυθρόλευκους.

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Στην ανακοίνωσή της, η Dubai BC κάνει λόγο για πολυετές συμβόλαιο με τον 33χρονο γκαρντ, ενώ ευχαριστεί τους “ερυθρόλευκους” για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξαν για να επιτευχθεί το deal.

H ανακοίνωση:

Η Dubai Basketball κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ με πολυετές συμβόλαιο, φέρνοντας έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς γκαρντ της Ευρώπης στο Ντουμπάι ενόψει της σεζόν 2026/27.

Η Dubai Basketball θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία και την εποικοδομητική του προσέγγιση στην προσπάθεια να καταστεί δυνατή η μεταγραφή στην ομάδα μας.

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Έχοντας περάσει πολλά επιτυχημένα χρόνια με τον Ολυμπιακό, έναν από τους πιο ιστορικούς και επιτυχημένους συλλόγους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ο Τόμας φέρνει σημαντική εμπειρία, ηγεσία και νικηφόρα νοοτροπία στην Dubai Basketball.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Τόμας στον οργανισμό μας και είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει μια σημαντική προσθήκη στην ομάδα μας καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να αγωνιζόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο.

Welcome to Dubai, Thomas Walkup. 🇦🇪



Elite defense, high-level playmaking and toughness on every possession. Ready to make an impact in Dubai.



Read more: https://t.co/cSOaZ73NoZ pic.twitter.com/SMZrEt35r2 — Dubai Basketball (@dubaibasket) September 7, 2026

«Ο Τόμας είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την Dubai Basketball και ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε ως σύλλογος. Η κατανόησή του για το παιχνίδι, η ανταγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να βελτιώνει τους παίκτες γύρω του θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ομάδα μας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τις συζητήσεις και για τη βοήθειά μας να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα επιτρέψει στον Τόμας να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο με την Dubai Basketball», δήλωσε ο Ντέγιαν Καμενγιάσεβιτς, Γενικός Διευθυντής της Dubai Basketball.

Η Dubai Basketball έχει μεγάλο σεβασμό για τον Ολυμπιακό και ελπίζουμε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να συμβάλει σε μια θετική και διαρκή σχέση μεταξύ των συλλόγων μας στο μέλλον. Και οι δύο οργανισμοί έχουν επίσης δεσμευτεί να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της EuroLeague και να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην επέκταση του νέου μοντέλου franchise της.

Walkup has arrived. Hear from our newest signing. pic.twitter.com/0mplo41oP1 — Dubai Basketball (@dubaibasket) September 7, 2026

«Χαιρετίζω την οικογένεια της Dubai. Εδώ ο Τόμας Γουόκαπ! Είμαι υπερενθουασιασμένος που συμφώνησα με τον σύλλογο που ενώθηκαν με τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, αλλά επίσης με εσάς, τους φιλάθλους της Ντουμπάι. Θα είναι ένα υπέροχο ταξίδι μαζί… τα λέμε σύντομα,» τόνισε ο Τεξανός στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης της Dubai BC, σε video που πόσταρε η ομάδα στα social media.