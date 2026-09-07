Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Άλλαξε ώρα το εξ’ αναβολής ματς της Super League

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Κηφισιά την ερχόμενη Πέμπτη (10.09.2026, 21:00, Newsit.gr), σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Super League.

Η εξ αναβολής αναμέτρηση του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί 15 λεπτά αργότερα από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (07.09.2026) η Super League.

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Η «σέντρα» του Παναθηναϊκός – Κηφισιά θα γίνεται κανονικά την προσεχή Πέμπτη (10.09.2026) στο ΟΑΚΑ, στις 21:15.

Θυμίζουμε ότι η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Super League αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα των “πρασίνων”, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που είχαν εκείνη την περίοδο.

Η διαιτητική ομάδα του αγώνα:

Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας (Εύβοιας)

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Βοηθοί: Γιώργος Στεφανής (Καρδίτσας), Κωνσταντίνος Μάτσας (Ηρακλείου)

Τέταρτος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

VAR: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

AVAR: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)