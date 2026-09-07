Τόμας Γουόκαπ: Η ημερομηνία που ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Dubai BC για τη Euroleague

Μετά από ένα μετεγγραφικό «σήριαλ» που κράτησε ολόκληρο το καλοκαίρι, ο Τόμας Γουόκαπ είναι και επίσημα παίκτης της Dubai BC, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να τα βρίσκει σε όλα με τον Ολυμπιακό.

Ο Τόμας Γουόκαπ αφήνει μετά από πενταετία τον Ολυμπιακό και πλέον ξεκινά μία ολοκαίνουργια «σελίδα» στην καριέρα του. Το συμβόλαιο αφορά τρία χρόνια συνεργασίας, ενώ το συγκεκριμένο deal θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακού το ποσό των 2.300.000 ευρώ.

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Ο 33χρονος Τεξανός γκαρντ είναι πλέον παίκτης της Dubai BC και όλοι περιμένουν την πρώτη φορά που θα τεθεί αντιμέτωπος με τους Πειραιώτες, για τη Euroleague.

Ο Τόμας Γουόκαπ θα βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό -ως αντίπαλος- για πρώτη φορά στις 12 Δεκεμβρίου για την 11η αγωνιστική στη Euroleague, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στην ερυθρόλευκη έδρα.

Η Dubai BC θα υποδεχτεί τους Πειραιώτες στις 5 Μαρτίου του 2027 για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα οι δυο ομάδες να τεθούν αντιμέτωπες στο προγραμματισμένο Super Cup του Άμπου Ντάμπι (18-19/09), ωστόσο η συγκεκριμένη διοργάνωση οδεύει προς ακύρωση.

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Οι δύο αναμετρήσεις:

Ολυμπιακός – Dubai BC (12/11/2026)

Dubai BC – Ολυμπιακός (05/03/2027)