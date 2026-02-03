Αθλητικά

Dubai BC – Ολυμπιακός: Το τρίποντο του Φουρνιέ που έστειλε το ματς στην παράταση

Ισοφάρισε το ματς με buzzer beater ο Φουρνιέ, αλλά ο Ολυμπιακός έχασε στην παράταση
Ο Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ κόντρα στην Ντουμπάι BC / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 108-98 από την Ντουμπάι BC για την 26η αγωνιστική της Euroleague, παρά την αντεπίθεση στο φινάλε και το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, που έστειλε το ματς στην παράταση.

Με λίγα δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ο Εβάν Φουρνιέ πήρε την ευθύνη για τον Ολυμπιακό και με ωραία προσποίηση και τρομερό σουτ, πέτυχε buzzer beater τρίποντο, το οποίο και οδήγησε στην παράταση το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC.

Ο Γάλλος γκαρντ ήταν άστοχος όμως στην παράταση, όπως και ολόκληρη ομάδα του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα την ήττα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά από 5 σερί νίκες στη Euroleague.

Ο Φουρνιέ είχε 16 πόντους στο ματς.

Αθλητικά
