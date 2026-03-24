Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107: Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη για το «τριφύλλι»

Στο Σαράγεγο η αναμέτρηση, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή
32η αγωνιστική στη Euroleague
Διαιτητές: Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίκι
75 - 81
3ο δεκάλεπτο
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15.

22:47 | 24.03.2026
22:46 | 24.03.2026

Στο 19-14 το ρεκόρ της ομάδας του Αταμάν - Έπεσε στο 17-16 η Dubai BC

22:43 | 24.03.2026
104-107 ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη, στην προσπάθειά του να καλύψει το... χαμένο έδαφος και να βρεθεί στην πρώτη εξάδα της euroleague
22:43 | 24.03.2026
ΛΗΞΗ
22:43 | 24.03.2026
104-107 με τον Μούσα
22:40 | 24.03.2026
102-107 το σκορ
22:39 | 24.03.2026

Βολές γι τον Χέιζ-Ντέιβις στα 5,6 για τη λήξη

22:38 | 24.03.2026
102-105 το σκορ
22:37 | 24.03.2026

Δεν πατάει τη γραμμή

22:37 | 24.03.2026

θα τσεκάρουν οι διαιτητές εάν ήταν τρίποντο

22:37 | 24.03.2026

5,2 δεύτερα για τη λήξη

22:36 | 24.03.2026
101 ο Μούσα και μια βολή
22:34 | 24.03.2026

Λάθος επαναφορά γισ την Dubai

22:34 | 24.03.2026
98-105 με τον Χέιζ-Ντέιβις με ταμπλό το τρίποντο
22:33 | 24.03.2026
98-102 με τον Μπέικον
22:32 | 24.03.2026

1:06 για τη λήξη

22:31 | 24.03.2026

Τάιμ άουτ

22:31 | 24.03.2026
96-102 με "βόμβα" του Ναν από το... σπίτι του
22:31 | 24.03.2026
96-99 το σκορ
22:31 | 24.03.2026

Έχασε την πρώτη

22:30 | 24.03.2026

Βολές για τον Μούσα

22:29 | 24.03.2026

Έφτασε τους 18 πόντους

22:29 | 24.03.2026
95-99 με τις βολές του Ναν

1:45 για τηλήξη

22:29 | 24.03.2026

Μέσα η πρώτη

22:29 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Ναν

22:28 | 24.03.2026
95-97 το σκορ
22:27 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Μπέικον

22:27 | 24.03.2026
94-97 με τον Ναν
22:27 | 24.03.2026
94-95 με τον Άντερσον
22:26 | 24.03.2026
91-95 με τον Χέιζ-Ντέιβις
22:25 | 24.03.2026
91-92 με κάρφωμα του Άντερσον
22:25 | 24.03.2026

3:35 για το τέλος

22:25 | 24.03.2026

Τάιμ άουτ

22:24 | 24.03.2026
89-92 με τρομερό κάρφωμα του Ναν σε άμυνα του Άντερσον
22:24 | 24.03.2026

Άστοχος ο Μπέικον από κοντά

22:23 | 24.03.2026
89-90 με τον Χέιζ-Ντέιβις
22:22 | 24.03.2026

4ο φάουλ του Άντερσον

22:21 | 24.03.2026

"Τάκλιν" του Άντερσον στον Ναν και... φάουλ

22:20 | 24.03.2026
89-88 με τον Ναν
22:20 | 24.03.2026
89-86 με τον Μούσα
22:19 | 24.03.2026

Δεν αλλάζει κάτι για τους διαιτητές, δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο - η μπάλα στην Dubai

22:18 | 24.03.2026

Challenge του Αταμάν για την κατοχή στα 5'52" πριν το τέλος

22:17 | 24.03.2026

5:52 για τη λήξη

22:17 | 24.03.2026
86-86 με τον Χέις-Ντέιβις
22:15 | 24.03.2026

Διαδοχικά άστοχα τρίποντα από τον Μπέρτανς

22:15 | 24.03.2026
86-83 με τις βολές του Κόντιτς
22:15 | 24.03.2026

Βολές γαι τον Κόντιτς

22:14 | 24.03.2026

Απλωμένο το δεξί χέρι του Σλούκα σε πρόσωπο αντιπάλου - Δίνεται αντιαθλητικό

22:12 | 24.03.2026

Επιθετικό φάουλ τουΣλούκα, με τον Ντιφαλά να δίνει αντιαθλητικό - ελέγχεται η φάση

22:12 | 24.03.2026

Άστοχο ο Ναν σε τρίποντο

22:11 | 24.03.2026

7:30 για τη λήξη

22:11 | 24.03.2026
84-83 ο Μπέικον
22:10 | 24.03.2026
82-83 με τις βολές του Όσμαν
22:10 | 24.03.2026

ο Όσμαν θα εκτελέσει τις βολές

22:09 | 24.03.2026

θα βγει για λίγο από το ματς ο Λεσόρ, , που έπιασε για λίγο το μάτι του. Μάλλον είχε θέμα με φακό επαφής

22:08 | 24.03.2026

4ο φάουλ του Καμπόκλο

22:07 | 24.03.2026

Επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ στον Λεσόρ

22:07 | 24.03.2026
82-81 με 7 σερί πόντους από τον Μπέικον
22:06 | 24.03.2026

Τάπα στον Σλούκα, στη συνέχεια έβγαλε έξω την μπάλα

22:05 | 24.03.2026
79-81 με το ντράιβ του Μπέικον
22:05 | 24.03.2026
77-81 μειώνει η Dunai
22:04 | 24.03.2026

Αντιαθλητικό στον Φαρίντ

22:03 | 24.03.2026

Φάουλ ο Όσμαν στον Μπέικον - Βλέπουν τη φάση οι διαιτητές για να δώσουν αντιαθλητικό στον φαρίντ, που στη συνέχεια γκρέμισε τον παίκτη των γηπεδούχων

22:03 | 24.03.2026

τελευταίο δεκάλεπτο

22:00 | 24.03.2026

Τέλος 3ου δεκάλέπτου

21:59 | 24.03.2026
75-81 με τις βολές του Σλούκα
21:59 | 24.03.2026

αλλά και στον πάγκο της Dubai

21:58 | 24.03.2026

Τεχνική ποινή στον Μπέρτανς

21:58 | 24.03.2026
75-79 με τρίποντο του Σλούκα
21:57 | 24.03.2026
75-76 με ντράιβ του Μπέικον
21:57 | 24.03.2026
73-76 με τον Ναν και πάλι
21:56 | 24.03.2026

Επιθετικό φάουλ του Μπέικον, έφτασε τα 4

21:55 | 24.03.2026
73-74 με λέι απ του Ναν
21:55 | 24.03.2026
73-72 με τις βολές του Καμπεγκέλε
21:54 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Καμπεγκέλε

21:54 | 24.03.2026
71-72 με τον Κέντρικ Ναν
21:54 | 24.03.2026
71-69 με τον Μπέρτανς, 9 πόντοι με 3 τρίποντα
21:53 | 24.03.2026
68-69 με νέο καλάθι του Όσμαν, έφτασε τους 21 πόντους
21:53 | 24.03.2026
68-67 με τον Καμπεγκέλε
21:52 | 24.03.2026
66-67 με τον Όσμαν, δύσκολο τρίποντο
21:51 | 24.03.2026

3:55 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:51 | 24.03.2026
66-64 μειώνει ο Παναθηναϊκός
21:50 | 24.03.2026

Βολές γισ τον Γκραντ - έχει φτάσει τα 5 φάουλ η Dubai

21:50 | 24.03.2026
66-62 με τον Μπέρτανς
21:49 | 24.03.2026

Επιστρέφει ο Ναν στο ματς, 4:31 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:47 | 24.03.2026
63-62 με τις βολές του Χάις-ντέιβις
21:47 | 24.03.2026

Τηλεοπτικό τάιμ άουτ, 4:49 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:46 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Χέις-Ντέιβις

21:46 | 24.03.2026
63-60 από το λάθος του Μήτογλου και το καλάθι του Ράιτ
21:45 | 24.03.2026
61-60
21:45 | 24.03.2026
60-60 ο Μούσα και θα έχει και μια βολή από το φάουλ του Όσμαν
21:45 | 24.03.2026
58-60 με δύσκολο καλάθι του Όσμαν
21:45 | 24.03.2026
58-58 στα ίσα το ματς
21:44 | 24.03.2026
57-58 ο Καμπεγκέλε και θα εκτελέσει και μια βολή από το φάουλ του Μήτογλου
21:43 | 24.03.2026
55-58 με τις βολές του Γκραντ
21:43 | 24.03.2026

6:21 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:43 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Γκραντ

21:42 | 24.03.2026

Άστοχες οι δυο ομάδες, που παίρνουν και λάθος επιλογές

21:40 | 24.03.2026

7:05 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:40 | 24.03.2026
55-56 και πάλι ο Μήτογλου
21:40 | 24.03.2026
55-53 με τον Άντερσον
21:39 | 24.03.2026
52-53 με τους πρώτους πόντους του Μήτογλου στο ματς
21:38 | 24.03.2026
52-50 με τον Καμπεγκέλε
21:38 | 24.03.2026
50-50 με τον Ερνανγκόμεθ
21:37 | 24.03.2026

ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο

21:28 | 24.03.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στο παρκέ

21:27 | 24.03.2026

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους

Dubai: 9/17 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 14/15 βολές, 12 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 1 επιθετικό), 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη, 1 μπλοκ

Παναθηναϊκός: 15/28 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 15 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 7 επιθετικά), 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη

21:22 | 24.03.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

21:21 | 24.03.2026
50-47 με λέι απ του Γκραντ
21:21 | 24.03.2026
50-45 με τον Ράιτ
21:20 | 24.03.2026

Έχει 10 πόντους ο Όσμαν σε περίπου 2,5 λεπτά

21:20 | 24.03.2026

Ο Γκραντ έκανε φάουλ πριν τη διακοπή του ματς

21:19 | 24.03.2026

Τάιμ άουτ

21:19 | 24.03.2026
48-45 με τον Όσμαν
21:19 | 24.03.2026
48-42 οι γηπεδούχοι με 2 βολές
21:18 | 24.03.2026

58,5 δεύτερα για το ημίχρονο

21:18 | 24.03.2026

Βολές για τον Καμπεγκέλε

21:18 | 24.03.2026
46-42 με τον Ερνανγκόμεθ
21:17 | 24.03.2026
46-39 με τον Μπέρτανς
21:16 | 24.03.2026
43-39 και πάλι Όσμαν
21:16 | 24.03.2026

2:19 για το ημίχρονο

21:16 | 24.03.2026
43-36 με τον Όσμαν
21:15 | 24.03.2026
43-34 με τον Μούσα
21:14 | 24.03.2026
41-34 με τον Όσμαν
21:14 | 24.03.2026

1ο ομαδικό του Παναθηναϊκού στη 2η περίοδο

21:14 | 24.03.2026

3 φάουλ έχει και ο Καμπόκλο

21:12 | 24.03.2026

Φαουλ του Μπέικον στον Όσμαν, το 3ο του

21:11 | 24.03.2026

Τάιμ άουτ

21:10 | 24.03.2026

Προσπαθεί να πιέσει το "τριφύλλι" με άμυνα σε όλο το γήπεδο

21:10 | 24.03.2026
41-32 με τη βολή του Λεσόρ
21:10 | 24.03.2026

3ο φάουλ του Καμπόκλο

21:08 | 24.03.2026

Τάιμ άουτ και 4:44 για το ημίχρονο

21:07 | 24.03.2026
41-31 με δύσκολο καλάθι του Λεσόρ και θα έχει και μια βολή
21:07 | 24.03.2026
41-29 με τον Μπέικον, έφτασε τους 9 πόντους
21:06 | 24.03.2026
39-29 με τον Μούσα
21:06 | 24.03.2026

6:28 για το ημίχρονο

21:05 | 24.03.2026

Στη φάση χτύπησε ο Μούσα στο πρόσωπο και υπήρξε έλεγχος για αντιαθλητική συμπεριφορά - Δεν άλλαξε όμως κάτι

21:04 | 24.03.2026
37-29 με τον Γκραντ
21:03 | 24.03.2026
37-27 με κάρφωμα του Πετρούσεφ
21:03 | 24.03.2026
35-27 με τον Καμπόκλο
21:03 | 24.03.2026
32-27 με τον Λεσόρ
21:01 | 24.03.2026
32-25 με τον Κόντιτς
21:01 | 24.03.2026

3ο ομαδικό φάουλ η Dubai και 2ο του Καμπόκλο

21:00 | 24.03.2026

2ο φάουλ του Μπέικον

21:00 | 24.03.2026

Ο Φαρίντ κέρδισε το επιθετικό φάουλ και διόρθωσε το λάθος των "πρασίνων"

20:59 | 24.03.2026

8:48 για το ημιχρονο

20:59 | 24.03.2026
30-25 με τον Μπέικον
20:59 | 24.03.2026

Χαμένες επιθέσεις από Ρογκαβόπουλο και Ερνανγκόμεθ

20:58 | 24.03.2026
27-25 με τη βολή του Μούσα
20:57 | 24.03.2026

"Τ" στον Εργκίν Αταμάν από τους διαιτητές

20:56 | 24.03.2026

Ξεκίνησε η δευτερη περιοδος

20:54 | 24.03.2026

Τέλος πρώτου δεκαλέπτου (26-25)

20:53 | 24.03.2026
26-25 με τις βολές του Μούσα
20:53 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Μούσα

20:53 | 24.03.2026
24-25 με τον Σορτς
20:52 | 24.03.2026
24-23 με το 3ο τρίποντο του Μούσα
20:52 | 24.03.2026
21-23 με δύσκολο καλάθι του Φαρίντ
20:52 | 24.03.2026
21-21 με τον Καμπόκλο σε άμυνα του Ρογκαβόπουλου
20:51 | 24.03.2026
19=21 με τον Χέις-Ντέιβις
20:51 | 24.03.2026
19-19 με 1/2 από τον Μούσα
20:51 | 24.03.2026

2:01 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:50 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για την Dubai BC με τον Μούσα

20:49 | 24.03.2026
18-19 με τις βολές του Ράιτ
20:48 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Ράιτ

20:48 | 24.03.2026
15-19 με τον Χέις-Ντέιβις
20:48 | 24.03.2026
15-16 με 2/2 βολές του Μπέικον
20:48 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Μπέικον

20:47 | 24.03.2026
13-16 με 1/2 βολές ου Λεσόρ
20:46 | 24.03.2026

Βολές για τον Λεσόρ

20:46 | 24.03.2026
13-15 μειώνει η Dubai BC
20:46 | 24.03.2026

3ο φάουλ του Κέντρικ Ναν

20:44 | 24.03.2026

Βολές για τον Μπέικον

20:43 | 24.03.2026

Φάουλ του Ναν στον Πετρούσεφ

20:43 | 24.03.2026
11-15 με 2/2 βολές του Όσμαν
20:42 | 24.03.2026

Βολές για τον Όσμαν

20:40 | 24.03.2026

4:50 για το τέλος του 1ου δεκαλέπτου

20:40 | 24.03.2026

Τηλεοπτικό τάιμ άουτ

20:39 | 24.03.2026
11-13 με τον Οσμάν, από ασίστ του Ναν
20:39 | 24.03.2026

Άστοχος ο Λεσόρ στη βολή του

20:39 | 24.03.2026

5:54 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:38 | 24.03.2026
11-11 ο Λεσόρ και θα έχει και μια βολή
20:38 | 24.03.2026
11-9 με τον Καμπεγκέλε
20:38 | 24.03.2026
9-9 με τον Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός
20:37 | 24.03.2026
9-7 με δεύτερο σερι τρίποντο από τον Μούσα
20:36 | 24.03.2026
6-7 με ντράιβ του Γκραντ
20:36 | 24.03.2026
6-5 με το τρίποντο του Μούσα
20:35 | 24.03.2026

Φάουκ του Λεσόρ στον Μούσα - 2ο ομαδικό του Παναθηναϊκού

20:34 | 24.03.2026

8:28 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:34 | 24.03.2026
3-5 με κοντινό καλάθι του Λεσόρ
20:33 | 24.03.2026
3-3 με τον Ράιτ
20:33 | 24.03.2026
1-3 με το καλάθι του Ναν
20:33 | 24.03.2026
1-1 με τον Ναν
20:32 | 24.03.2026

Βολή για τον Ναν

20:32 | 24.03.2026
1-0 η Dubai με 1/2 βολές του Ράιτ
20:31 | 24.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Ράιτ

20:30 | 24.03.2026
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
20:30 | 24.03.2026

Η Dubai BC με Ράιτ, Ντάνγκουμπιτς, Μούσα, Άντερσον και Καμπενγκέλε

20:30 | 24.03.2026

O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ

20:28 | 24.03.2026
20:28 | 24.03.2026

Έγινε... χαμούλης κατά την παρουσίαση του Μούσα, ο οποίος παίζει στην πατρίδα του

20:27 | 24.03.2026

Η 12άδα των γηπεδούχων του Γιούριτσα Γκόλεμτας:  Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον, Πρέπελιτς, Μπέρτανς, Άντερσον, Κόντιτς, Μούσα, Καμπενγκέλε, Ράιτ, Πετρούσεβ, Καμένιας, Καμπόκλο

20:25 | 24.03.2026

Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς φέρεται να έμεινε εκτός δωδεκάδας κατόπιν απόφασης του προπονητή της Dubai BC

20:23 | 24.03.2026

Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση των δυο ομάδων

20:20 | 24.03.2026

Πριν από λίγο οι Βόσνιοι τίμησαν τον Τσέντι Όσμαν

20:18 | 24.03.2026

Ο Ρισόν Χολμς έχει τεθεί προς το παρόν εκτός ομάδας, βάσει των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν

20:17 | 24.03.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει τη συμπαράσταση 120 φίλων του, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Σαράγεβο με το τσάρτερ της αποστολής

20:16 | 24.03.2026

Στο ματς του πρώτου γύρου, οι πράσινοι είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 103-82

20:15 | 24.03.2026

Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίτσκι οι ρέφερι του αγώνα

20:15 | 24.03.2026

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

20:14 | 24.03.2026

Στο Σαράγεβο δεν βρέθηκαν από πλευράς Παναθηναϊκού οι Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (ενοχλήσεις στη μέση) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ

20:14 | 24.03.2026

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15

20:14 | 24.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Dubai BC στο Σαράγεβο για την 33ης αγωνιστικής της Euroleague

20:14 | 24.03.2026
