Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107: Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15.
Βολές γι τον Χέιζ-Ντέιβις στα 5,6 για τη λήξη
Δεν πατάει τη γραμμή
θα τσεκάρουν οι διαιτητές εάν ήταν τρίποντο
5,2 δεύτερα για τη λήξη
Λάθος επαναφορά γισ την Dubai
1:06 για τη λήξη
Τάιμ άουτ
Έχασε την πρώτη
Βολές για τον Μούσα
Έφτασε τους 18 πόντους
1:45 για τηλήξη
Μέσα η πρώτη
Φάουλ και βολές για τον Ναν
Φάουλ και βολές για τον Μπέικον
3:35 για το τέλος
Τάιμ άουτ
Άστοχος ο Μπέικον από κοντά
4ο φάουλ του Άντερσον
"Τάκλιν" του Άντερσον στον Ναν και... φάουλ
Δεν αλλάζει κάτι για τους διαιτητές, δεν ήταν κάτι ξεκάθαρο - η μπάλα στην Dubai
Challenge του Αταμάν για την κατοχή στα 5'52" πριν το τέλος
5:52 για τη λήξη
Διαδοχικά άστοχα τρίποντα από τον Μπέρτανς
Βολές γαι τον Κόντιτς
Απλωμένο το δεξί χέρι του Σλούκα σε πρόσωπο αντιπάλου - Δίνεται αντιαθλητικό
Επιθετικό φάουλ τουΣλούκα, με τον Ντιφαλά να δίνει αντιαθλητικό - ελέγχεται η φάση
Άστοχο ο Ναν σε τρίποντο
7:30 για τη λήξη
ο Όσμαν θα εκτελέσει τις βολές
θα βγει για λίγο από το ματς ο Λεσόρ, , που έπιασε για λίγο το μάτι του. Μάλλον είχε θέμα με φακό επαφής
4ο φάουλ του Καμπόκλο
Επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ στον Λεσόρ
Τάπα στον Σλούκα, στη συνέχεια έβγαλε έξω την μπάλα
Αντιαθλητικό στον Φαρίντ
Φάουλ ο Όσμαν στον Μπέικον - Βλέπουν τη φάση οι διαιτητές για να δώσουν αντιαθλητικό στον φαρίντ, που στη συνέχεια γκρέμισε τον παίκτη των γηπεδούχων
τελευταίο δεκάλεπτο
Τέλος 3ου δεκάλέπτου
αλλά και στον πάγκο της Dubai
Τεχνική ποινή στον Μπέρτανς
Επιθετικό φάουλ του Μπέικον, έφτασε τα 4
Φάουλ και βολές για τον Καμπεγκέλε
3:55 για το τέλος της 3ης περιόδου
Βολές γισ τον Γκραντ - έχει φτάσει τα 5 φάουλ η Dubai
Επιστρέφει ο Ναν στο ματς, 4:31 για το τέλος της 3ης περιόδου
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ, 4:49 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Χέις-Ντέιβις
6:21 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Γκραντ
Άστοχες οι δυο ομάδες, που παίρνουν και λάθος επιλογές
7:05 για το τέλος της 3ης περιόδου
ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στο παρκέ
Τα στατιστικά του πρώτου μέρους
Dubai: 9/17 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 14/15 βολές, 12 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 1 επιθετικό), 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη, 1 μπλοκ
Παναθηναϊκός: 15/28 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/7 βολές, 15 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 7 επιθετικά), 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 λάθη
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Έχει 10 πόντους ο Όσμαν σε περίπου 2,5 λεπτά
Ο Γκραντ έκανε φάουλ πριν τη διακοπή του ματς
Τάιμ άουτ
58,5 δεύτερα για το ημίχρονο
Βολές για τον Καμπεγκέλε
2:19 για το ημίχρονο
1ο ομαδικό του Παναθηναϊκού στη 2η περίοδο
3 φάουλ έχει και ο Καμπόκλο
Φαουλ του Μπέικον στον Όσμαν, το 3ο του
Προσπαθεί να πιέσει το "τριφύλλι" με άμυνα σε όλο το γήπεδο
3ο φάουλ του Καμπόκλο
Τάιμ άουτ και 4:44 για το ημίχρονο
6:28 για το ημίχρονο
Στη φάση χτύπησε ο Μούσα στο πρόσωπο και υπήρξε έλεγχος για αντιαθλητική συμπεριφορά - Δεν άλλαξε όμως κάτι
3ο ομαδικό φάουλ η Dubai και 2ο του Καμπόκλο
2ο φάουλ του Μπέικον
Ο Φαρίντ κέρδισε το επιθετικό φάουλ και διόρθωσε το λάθος των "πρασίνων"
8:48 για το ημιχρονο
Χαμένες επιθέσεις από Ρογκαβόπουλο και Ερνανγκόμεθ
"Τ" στον Εργκίν Αταμάν από τους διαιτητές
Ξεκίνησε η δευτερη περιοδος
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου (26-25)
Φάουλ και βολές για τον Μούσα
2:01 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ και βολές για την Dubai BC με τον Μούσα
Φάουλ και βολές για τον Ράιτ
Φάουλ και βολές για τον Μπέικον
Βολές για τον Λεσόρ
3ο φάουλ του Κέντρικ Ναν
Βολές για τον Μπέικον
Φάουλ του Ναν στον Πετρούσεφ
Βολές για τον Όσμαν
4:50 για το τέλος του 1ου δεκαλέπτου
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
Άστοχος ο Λεσόρ στη βολή του
5:54 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουκ του Λεσόρ στον Μούσα - 2ο ομαδικό του Παναθηναϊκού
8:28 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Βολή για τον Ναν
Φάουλ και βολές για τον Ράιτ
Η Dubai BC με Ράιτ, Ντάνγκουμπιτς, Μούσα, Άντερσον και Καμπενγκέλε
O Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ
Έγινε... χαμούλης κατά την παρουσίαση του Μούσα, ο οποίος παίζει στην πατρίδα του
Η 12άδα των γηπεδούχων του Γιούριτσα Γκόλεμτας: Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον, Πρέπελιτς, Μπέρτανς, Άντερσον, Κόντιτς, Μούσα, Καμπενγκέλε, Ράιτ, Πετρούσεβ, Καμένιας, Καμπόκλο
Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς φέρεται να έμεινε εκτός δωδεκάδας κατόπιν απόφασης του προπονητή της Dubai BC
Αυτή τη στιγμή η παρουσίαση των δυο ομάδων
Πριν από λίγο οι Βόσνιοι τίμησαν τον Τσέντι Όσμαν
Ο Ρισόν Χολμς έχει τεθεί προς το παρόν εκτός ομάδας, βάσει των δηλώσεων του Εργκίν Αταμάν
Ο Παναθηναϊκός έχει τη συμπαράσταση 120 φίλων του, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Σαράγεβο με το τσάρτερ της αποστολής
Στο ματς του πρώτου γύρου, οι πράσινοι είχαν επικρατήσει εντός έδρας με 103-82
Ντιφαλά, Σούκις, Βικλίτσκι οι ρέφερι του αγώνα
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
Στο Σαράγεβο δεν βρέθηκαν από πλευράς Παναθηναϊκού οι Ρισόν Χολμς, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (ενοχλήσεις στη μέση) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ
