Dubai BC – Παναθηναϊκός 104-107: Πολύτιμη εκτός έδρας νίκη για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Dubai BC για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 18-14, ενώ εκείνη από τα ΗΑΕ στην 11η θέση με 17-15.