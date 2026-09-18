Αθλητικά

Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 95-98: Η «Βασίλισσα» κέρδισε στην παράταση και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup

Με τρομερό Ταβάρες και Λουβαβού Καμπαρό στον τελικό η ομάδα του Μαρτίνεθ
Ο Ταβάρες
Ο Ταβάρες κόντρα στην Dubai BC/ REUTERS/Rula Rouhana
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 95-98 στην παράταση τη Dubai BC και θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (19/09/26, 20:00) στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Ο Ταβάρες ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ολοκλήρωσε το ματς κόντρα στην Dubai BC με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Λουβαβού Καμπαρό είχε επίσης 20 πόντους και ένα κρίσιμο τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

Η Dubai BC του Τόμας Γουόκαπ, που είχε 4 πόντους στο ματς έκανε τρομερή 1η περίοδο και πήρε προβάδισμα μέχρι και 16 πόντων (36-20), όμως η Ρεάλ από τα μέσα της 2ης περιόδου αντέδρασε έβγαλε μέταλλο και έκανε ντέρμπι το ματς.

Στα τελευταία λεπτά οι Σαουδάραβες είχαν προβάδισμα τριών πόντων (88-85), όμως ο Καμπαρό με τρομερό τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ομάδα του Μαρτίνεθ είχε το μομέντουμ και πήρε τη νίκη για να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Έλι Οκόμπο της Dubai BC, όμως δεν κατάφερε με τους 24 πόντους του να φέρει την πρόκριση στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 (κ.δ), 98-95.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
108
84
82
82
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo