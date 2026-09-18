Dubai BC – Ρεάλ Μαδρίτης 95-98: Η «Βασίλισσα» κέρδισε στην παράταση και έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup

Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 95-98 στην παράταση τη Dubai BC και θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (19/09/26, 20:00) στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Ο Ταβάρες ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού ολοκλήρωσε το ματς κόντρα στην Dubai BC με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Λουβαβού Καμπαρό είχε επίσης 20 πόντους και ένα κρίσιμο τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση.

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Η Dubai BC του Τόμας Γουόκαπ, που είχε 4 πόντους στο ματς έκανε τρομερή 1η περίοδο και πήρε προβάδισμα μέχρι και 16 πόντων (36-20), όμως η Ρεάλ από τα μέσα της 2ης περιόδου αντέδρασε έβγαλε μέταλλο και έκανε ντέρμπι το ματς.

Στα τελευταία λεπτά οι Σαουδάραβες είχαν προβάδισμα τριών πόντων (88-85), όμως ο Καμπαρό με τρομερό τρίποντο έστειλε το ματς στην παράταση, εκεί όπου η ομάδα του Μαρτίνεθ είχε το μομέντουμ και πήρε τη νίκη για να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Έλι Οκόμπο της Dubai BC, όμως δεν κατάφερε με τους 24 πόντους του να φέρει την πρόκριση στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 43-42, 63-64, 88-88 (κ.δ), 98-95.