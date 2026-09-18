Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69: Άνετη νίκη των πρασίνων και πρόκριση στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 90-69 την Μπουργκ και πήρε μία άνετη πρόκριση στον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ ήταν από την αρχή σε δεύτερη μοίρα, μιας και η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T- Center, αλλά και το φορτισμένο κλίμα για τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τον οποίο τίμησαν τα μέλη των πρασίνων, ξεχώρισαν στο γήπεδο.

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Αποθεωτική υποδοχή έλαβε και ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τιμήθηκε από την πράσινη ΚΑΕ και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Στα του αγώνα ο Παναθηναϊκός ήταν εμφανώς καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο κατάφερε να πάρει μεγάλες διαφορές για να «καθαρίσει» την πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ (19/09/26, 20:00).

Οι πράσινοι πήγαν στα αποδυτήρια στο +20 και η διαφορά συντηρήθηκε σε αυτά τα επίπεδα και στο τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, με το τριφύλλι να φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει βάλει στο παιχνίδι του σε άμυνα και επίθεση στοιχεία του «Ζοτς», που έλειπαν την περσινή σεζόν.

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Ωραία στιγμή στο T- Center ήταν όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πέρασε στο glass floor τον 16 χρονο Ιάσωνα Βαρβαρίτη και αυτός με θράσος ευστόχησε σε τρίποντο για να γνωρίσει την αποθέωση.

Το ματς ολοκληρώθηκε 90-69 και οι πράσινοι πανηγύρισαν έστω και σε φιλικό την πρώτη τους φετινή νίκη στην έδρα τους.

Τα δεκάλεπτα: 25-10, 51-31, 69-44, 90-69

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 2 (3 ριμπάουντ), Φρανσίσκο 18 (2/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπάντιο 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη), Βαρβαρίτης 3 (1), Γκραντ 6 (4 ασίστ), Λεσόρ 15 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιαμπουσέλε 9 (6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μπόνγκα 5 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 2 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μήτογλου 10 (3 ριμπάουντ), Μαντζούκας 12 (4/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 λάθη).

Μπουργκ (Φοτού): Τζόρνταν 7 (0/4 τρίποντα), Μουλέρ 9 (1), Νέλσον 2 (0/3 τρίποντα), Σάμουελ 6 (3 ριμπάουντ), Λαμπάνκα 3 (1/7 τρίποντα), Γουόκερ 20 (2/6 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαουντό 6 (6 ριμπάουντ), Σόλιμαν 2 (0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σέντρικ 5 (3 ριμπάουντ), Γούντμπερι 8 (2/5 τρίποντα), Σελεμπάνζ 1, Μονέ.