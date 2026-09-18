Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Φραγκίσμος Αλβέρτης έκαναν διαγωνισμό τριπόντων για καλό σκοπό στο T- Center

Όμορφη στιγμή στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» για φιλανθρωπικό σκοπό
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ κατέβηκε στο glass floor, πήρε το μικρόφωνο και προκάλεσε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη σε διαγωνισμό τριπόντων.

Ο Αλβέρτης αποδέχτηκε την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και νίκησε τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ενημερώσει ότι η μεταξύ τους μονομαχία θα γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε το αναμενόμενο και ευστόχησε στο τρίποντο, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αστόχησε με αποτέλεσμα να ηττηθεί στον άτυπο διαγωνισμό τριπόντων.

Τα 100.000 της δωρεάς του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα μοιραστούν στην ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο των πρασίνων και στο «Περπατώ».

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Αθλητικά
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