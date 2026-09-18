Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ο τελικός του Super Cup της Euroleague

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague για να γίνει ένα άτυπο repeat του περσινού τελικού του Final Four, όπου οι Πειραιώτες κέρδισαν στο T- Center.

Το τελικός του Super Cup της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι με τις δύο ομάδες να παλεύουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό και η Ρεάλ Μαδρίτης την Dubai BC 98-95 στην παράταση για να βρεθεί στον τελικό.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 4, ενώ φυσικά θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr