Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ο τελικός του Super Cup της Euroleague

Μάχη τίτλου στο Άμπου Ντάμπι που θυμίζει τον περσινό τελικό του Final Four
Ο Τζόσεφ
Ο Τζόσεφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague για να γίνει ένα άτυπο repeat του περσινού τελικού του Final Four, όπου οι Πειραιώτες κέρδισαν στο T- Center.

Το τελικός του Super Cup της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προγραμματισμένος να γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στην Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι με τις δύο ομάδες να παλεύουν για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό και η Ρεάλ Μαδρίτης την Dubai BC 98-95 στην παράταση για να βρεθεί στον τελικό.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Novasports 4, ενώ φυσικά θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr

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Αθλητικά
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