Παναθηναϊκός – Μπουργκ 90-69 τελικό: Το τριφύλλι έκλεισε ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 90-69 την Μπουργκ στο T- Center για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και παίξει με τον ΠΑΟΚ στον τελικό.
Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»Ημιτελικός
69 - 44
3ο δεκάλεπτο
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23:11 | 18.09.2026
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23:08 | 18.09.2026
Τέλος στο ματς, 90-69 το τελικό σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού που θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά
23:08 | 18.09.2026
90-67 με τον Γκραντ
23:06 | 18.09.2026
88-67 με 1/2 βολές της Μπουργκ
23:06 | 18.09.2026
88-66 με τον Γιαμπουσέλε, 9 πόντους ο Γάλλος
23:05 | 18.09.2026
86-66 με καλάθι των Γάλλων
23:03 | 18.09.2026
86-64 μς 1/2 βολές του Καλαϊτζάκη
23:03 | 18.09.2026
85-64 με δύο βολές των Γάλλων
23:01 | 18.09.2026
Τρία λεπτά απομένουν για το φινάλε του αγώνα
22:58 | 18.09.2026
85-62 με 1/3 βολές του Γιαμπουσέλε
22:57 | 18.09.2026
84-62 μέσα και η βολή
22:57 | 18.09.2026
83-62 νέο καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο
22:55 | 18.09.2026
81-62 με καλάθια των Χουάντσο και Μουλάρ
22:55 | 18.09.2026
79-58 με 1/2 βολές του Λεσόρ
22:53 | 18.09.2026
22:52 | 18.09.2026
78-58 και πάλι με τον Φρανσίσκο που έφτασε τους 15 πόντους
22:51 | 18.09.2026
75-56 μείωσε ο Γουντμπερι, ενώ εύστοχος ήταν ο Φρανσίσκο στη βολή
22:50 | 18.09.2026
74-53 καλάθι και φάουλ του Φρανσίκο
22:50 | 18.09.2026
72-53 με καλάθι μέσης απόστασης του Σέντρικ
22:49 | 18.09.2026
72-51 με τρίποντο του Φρανσίκο
22:46 | 18.09.2026
69-51 νέο τρίποντο του Γουόκερ και τάιμ άουτ του Ομπράντοβιτς
22:45 | 18.09.2026
69-49 μειώνουν με 5-0 σερί οι Γάλλοι
22:45 | 18.09.2026
22:39 | 18.09.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να νικά 69-44
22:38 | 18.09.2026
69-41 με κάρφωμα του Λεσόρ
22:38 | 18.09.2026
67-41 απάντησαν οι Γάλλοι
22:38 | 18.09.2026
67-38 με τρίποντο του νεαρού Βαρβαρίτη
22:34 | 18.09.2026
64-38 το σκορ με βολές του Λεσόρ
22:32 | 18.09.2026
62-36 με 2/2 βολές του Λεσόρ
22:32 | 18.09.2026
60-36 με βολή του Καλαϊτζάκη
22:23 | 18.09.2026
59-34 με βολές των δύο ομάδων
22:22 | 18.09.2026
56-34 με τον Γιαμπουσέλε
22:22 | 18.09.2026
54-34 με τρίποντο του Μουλάρ
22:20 | 18.09.2026
54-31 με 1/2 βολές των πρασίνων
22:19 | 18.09.2026
53-31 το σκορ
22:14 | 18.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:01 | 18.09.2026
51-31 με τρομερό buzzer beater τρίποντο του Γουόκερ, τέλος του πρώτου μέρους
21:59 | 18.09.2026
51-28 με τον Γιαμπουσέλε
21:58 | 18.09.2026
21:58 | 18.09.2026
49-28 με τον Γκοντού
21:55 | 18.09.2026
49-26 με τρίποντα των δύο ομάδων
21:53 | 18.09.2026
46-23 1/2 βολές του Γουόκερ
21:52 | 18.09.2026
46-22 ξανά έξτρα πάσα και ξανά τρίποντο, αυτή τη φορά ο Μπόνγκα ευστόχησε
21:52 | 18.09.2026
43-22 με κάρφωμα του Γουόκερ
21:52 | 18.09.2026
43-20 ξανά έξτρα πάσα στην πράσινη επίθεση και τρίποντο του Μπάντιο
21:51 | 18.09.2026
40-20 με τρίποντο του Γουόκερ
21:51 | 18.09.2026
40-17 με φόλοου του Μήτογλου
21:51 | 18.09.2026
38-17 τρίποντο του Γούντμπερι
21:48 | 18.09.2026
38-14 1/2 βολές ο Μήτογλου
21:47 | 18.09.2026
21:46 | 18.09.2026
37-14 τρομερή συνεργασία Μπόγκα, Χουάντσο και Μήτογλου με τον τελευταίο να σκοράρει από κοντά
21:46 | 18.09.2026
35-14 ωραία κυκλοφορία και εύστοχο ελεύθερο τρίποντο του Μπάντιο
21:45 | 18.09.2026
32-14 με κοντινό καλάθι του Σάμουελ
21:45 | 18.09.2026
32-12 ο Νέλσον ευστόχησε από κοντά
21:43 | 18.09.2026
32-10 με τρίποντο του Φρανσίσκο από τη γωνία
21:42 | 18.09.2026
29-10 με κάρφωμα του Λεσόρ
21:42 | 18.09.2026
27-10 με τον Λεσόρ
21:38 | 18.09.2026
25-10 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να προηγείται άνετα στο σκορ
21:38 | 18.09.2026
Στο T- Center βρίσκεται και ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
21:37 | 18.09.2026
23-10 από βολές των δύο ομάδων
21:35 | 18.09.2026
21:35 | 18.09.2026
21-9 με καλάθι του Μπόνγκα από επιθετικό ριμπάουντ
21:32 | 18.09.2026
19-9 με βολές του Μπάντιο
21:32 | 18.09.2026
17-9 μείωσε στους 8 η Μπουργκ
21:32 | 18.09.2026
21:31 | 18.09.2026
17-7 με τον Λεσόρ
21:27 | 18.09.2026
15-7 1/2 βολές ο Φρανσίσκο
21:27 | 18.09.2026
14-7 και τρίτο τρίποντο του Μαντζούκα
21:23 | 18.09.2026
11-7 μείωσε με τρίποντο η Μπουργκ
21:21 | 18.09.2026
11-4 μέσα και η βολή
21:20 | 18.09.2026
10-4 με καλάθι και φάουλ του Μήτογλου
21:19 | 18.09.2026
8-4 μείωσαν οι Γάλλοι
21:18 | 18.09.2026
8-2 με βολές ο Παναθηναϊκός
21:17 | 18.09.2026
6-2 ξανά για τρεις ο Μαντζούκας
21:16 | 18.09.2026
3-2 με φόλοου του Σάμουελ
21:15 | 18.09.2026
3-0 με τρίποντο του Μαντζούκα
21:15 | 18.09.2026
Ξεκίνησε το ματς
21:15 | 18.09.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:10 | 18.09.2026
Η δωδεκάδα της Μπουργκ
Τζόρνταν, Μουλέρ, Νέλσον, Σάμουελ, Λαμπάνκα, Γουόκερ, Γκαουντό, Σόλιμαν, Σέντρικ, Γούντμπερι, Σελεμπάνζ, Μονέ
21:09 | 18.09.2026
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τον Τσέντι Όσμαν για την παρουσία του στην ομάδα
Αποθεώθηκε ο Τούρκος φόργουορντ
21:07 | 18.09.2026
Η αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, σύζυγος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου
Η αποστολή των πρασίνων άφησε από ένα λουλούδι στη μνήμη του «πατριάρχη» του Παναθηναϊκού
21:06 | 18.09.2026
Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Ομπράντιοβιτς κατά την είσοδό του στο T- Center
21:05 | 18.09.2026
Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού
Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας
20:56 | 18.09.2026
Πολλές απουσίες για τον Παναθηναϊκό
Εκτός είναι οι Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Μουστάφα Φαλ και Γιάννη Κουζέλογλου
20:54 | 18.09.2026
Το κάδρο του Παύλου Γιαννακόπουλο στη θέση όπου καθόταν ο «πατριάρχης» του Παναθηναϊκού
20:53 | 18.09.2026
Το ματς γίνεται στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
20:53 | 18.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό ματς του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ
20:52 | 18.09.2026
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