Dubai BC: Τέλος κι επίσημα ο Γιούριτσα Γκόλεματς 

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για την Dubai BC, καθώς η ομάδα των ΗΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Σλοβένο προπονητή.

Στην πρώτη σεζόν της Dubai BC στη Euroleague, o Γιούριτσα Γκόλεματς δεν κατάφερε να την οδηγήσει στα πλέι οφ και έτσι ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στην ομάδα.

Το γεγονός ανακοινώθηκε από την Dubai BC με το εξής μήνυμα: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον προπονητή Γιούριτσα για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσήλωσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ομάδα. Ο Γιαν Σέντγιουρτς θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προπονητή για τον αγώνα με τη Μπούντουτσνοστ».