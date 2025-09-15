Δύσκολες ώρες για τον Ρουί Βιτόρια στον Παναθηναϊκό – Πιθανό να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις

Τις δυσκολότερες ώρες του στον Παναθηναϊκό βιώνει ο Ρουί Βιτόρια, μετά την ήττα του τριφυλλιού από την Κηφισιά με 3-2.

Ο Πορτογάλος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια, βρίσκεται στα σχοινιά. Το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ γι’ αυτόν, μιας και οι πράσινοι μετρούν έναν βαθμό σε δύο αγώνες τους στη Super League κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού καλούνται να πάρουν άμεσα αποφάσεις για το μέλλον του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας, την ώρα που ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε την ευθύνη για τον διασυρμό από την Κηφισιά και μένει να φανεί αν είναι ικανός να αντιστρέψει το κλίμα ή αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει και φέτος σε αλλαγή προπονητή στους πρώτους μήνες της σεζόν.