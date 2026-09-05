Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ 2-3: Μεγάλη ανατροπή και «διπλό» για την ομάδα του Καρέτσα με αυτογκόλ νίκης

Η Ντόρτμουντ τα… χρειάστηκε, αλλά έκανε το 2/2 στη φετινή Bundesliga. Με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να ξεκινάει βασικός και να έχει αρκετές καλές στιγμές στον αγώνα, οι Βεστφαλοί πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Χόφενχαϊμ (2-3), φτάνοντας σε μια μεγάλη ανατροπή.

Η Χόφενχαϊμ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Αβντουλαχού στο 45′. ο Κωνσταντίνος καρέτσας πήρε πολλές επιθετικές προσπάθεις σε αυτό το διάστημα, δεχόμενος όμως και αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα, με πιο χαρακτηριστικό ένα από τον Χατζάρι, στο χώρο του κέντρου, από πίσω.

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Οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-0 λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης (54′) με τον Λέμπερλε. Στο επόμενο λεπτό, ο Καρέτσας έγινε αλλαγή από τον Νίκο Κόβατς. Η Ντόρτμουντ δεν είχε άλλη επιλογή από το να βγει στην επίθεση, στο 61′ μείωσε σε 2-1 με τον Γκιρασί, για να έρθει πέντε λεπτά μετά ο Φάμπιο Σίλβα και να φέρει το ματς στα ίσα.

Η μεγάλη ανατροπή της Ντόρτμουντ ολοκληρώθηκε στο 88′, με τον Χατζάρι να κάνει προβολή για να διώξει μια μπαλιά των φιλοξενούμενων και να στέλνει την μπάλα στην εστία της Χόφενχαϊμ (2-3).

Αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Στουτγάρδη – Κολωνία 4-1

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Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου 4-0

Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ 3-4

Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ 0-1

Βέρντερ – Λειψία 3-1

Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ 2-3