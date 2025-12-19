Εφές Αναντολού – Dubai BC 76-80: Διπλό με «μυθικό» double double του Ράιτ

Η Dubai BC επέστρεψε στις νίκες με ένα τρομερό διπλό, 80-76, με ανατροπή μέσα στην Τουρκία επί της Εφές Αναντολού στη 17η αγωνιστική της Euroleague, με τον Μακίνλεϊ Ράιτ να είναι με διαφορά ο MVP του αγώνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Dubai BC ήταν άστοχος στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στη συνέχεια πήρε την ομάδα του Γκόλεματς στις… πλάτες τους, έχοντας συμμετοχή σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα καλάθια της στο φινάλε της αναμέτρησης με την Εφές Αναντολού στη Euroleague.

Ο Ράιτ τελείωσε έτσι το ματς με ένα “μυθικό” double double με 17 πόντους και 15 ασίστ, έχοντας και 4 ριμπάουντ με 2 κλεψίματα για μόλις 1 λάθος, γεγονός που “εκτόξευσε” την αξιολόγησή του στο 35.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 37-30, 57-52, 76-80

Αναντολού Εφές (Λάσο): Μπουμπουά 12 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Χάζερ 2, Λόιντ 4, Γουάιλερ-Μπαμπ 12 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κορντινιέ 11 (4 ριμπάουντ), Σμιτς 12 (3/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Πουαριέ 9 (4/5 δίποντα), Σουάιντερ 3, Οσμανί 7 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιλμάζ 4, Τζόουνς

Dubai BC (Γκόλεματς): Μπέικον 6 (2/10 σουτ), Αμπάς 2, Πρέπελιτς 2, Μπέρτανς 11 (3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άντερσον 4 (4 ριμπάουντ), Σανλί 2, Καμπενγκέλε 20 (8/10 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Ράιτ 17 (5/9 δίποντα, 7/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 15 ασίστ), Πετρούσεβ 14 ((4/8 δίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Καμένιας

Την ίδια ώρα, η Ζαλγκίρις συνέτριβε με 109-68 την Παρτιζάν στη Λιθουανία, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο, για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Μασιούλις πήρε διψήφια διαφορά πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο και δεν άφησε το… πόδι από το γκάζι, με τον Φρανσίσκο να είναι ξανά κορυφαίος με 22 πόντους και τους πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, Ράιτ, Γκος και Μπραζντέικις να είναι επίσης “διψήφιοι” για τους Λιθουανούς.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 53-30, 82-48, 109-68

Ζαλγκίρις (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 12 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Φρανσίσκο 22 (4/5 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ράιτ 17 (6/6 δίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ) , Μπραζντέικις 15 (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ) , Τουμπέλις 6 , Λο 6 , Σλίβα 6 , Μπιρούτις 11 (4/4 δίποντα, 3/6 βολές, 1 ριμπάουντ), Ρουμπσταβίτσιους 3, Σιρβίντις 2 , Ουλάνοβας 9 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ)

Παρτιζάν (Οτσόκολιτς): Μίλτον 4 , Ουάσινγκτον 17 (4/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/4 βολές), Οσετκόβσκι 7 (3/5 δίποντα, 2 ριμπάόυντ, 2 ασίστ), Μαρίνκοβιτς 2 , Μπράουν 8, Μπόνγκα 12 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Λάκιτς, Φερνάντο 16 (7/8 δίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Καλάθης 2 , Πάρκερ